Помним, гордимся, чтим: в Архангельске захоронили останки солдата

Сегодня спустя 76 лет вернулись на родную землю останки красноармейца, уроженца Архангельской области Анатолия Селянина. Захоронение солдата состоялось на воинском мемориале Вологодского кладбища.

Проводить героя в последний путь собрались родственники бойца, ветераны, школьники, курсанты кадетских классов, поисковики, представители власти, общественных патриотических организаций, горожане.

К участникам траурного митинга обратился начальник отдела патриотического воспитания регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Иван Жернаков:

«Память о наших воинах должна жить всегда. Народ, который по разным причинам утратил её, теряет свое будущее. Вечная слава героям!».

Солдатский медальон и личные вещи бойца его внучатой племяннице Кристине Никитиной вручила председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Архангельской области Елена Недзвецкая.

— Это была долгая дорога домой. Будучи совсем молодым парнишкой, Анатолий Селянин защищал свою страну, свою землю, своих родных и близких. Так случилось, что в первых же боях на территории Украины он пал смертью храбрых. Он не успел заполнить свой смертный медальон, но его удалось опознать по подписи на солдатской мыльнице, – сказала Елена Недзвецкая.

— Сегодняшнее мероприятие – важное событие для нашей семьи. Наш родной человек освобождал родину и погиб, защищая ее. У нас появилось место, куда мы можем прийти, поклониться и почтить его память. Большое спасибо всем, кто помог нам вернуть его на родину, – поделилась Кристина Никитина.

Добавим, что в ближайшее время на мемориальных плитах воинского захоронения будет увековечено имя бойца.

Напомним, останки солдата доставили в Архангельск для захоронения на родине в рамках всероссийского проекта «Дорога домой». Этот проект стартовал 30 апреля 2017 года одновременно в двух точках: Архангельске и Санкт-Петербурге.

В настоящее время уже переданы для захоронения останки 14 солдат и офицеров.

ГАУ Архангельской области «Патриот»