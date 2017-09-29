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Помним, гордимся, чтим: в Архангельске захоронили останки солдата

29 сентября 15:35 Архангельск
Фото ГАУ Архангельской области «Патриот»
Фото ГАУ Архангельской области «Патриот»

Сегодня спустя 76 лет вернулись на родную землю останки красноармейца, уроженца Архангельской области Анатолия Селянина. Захоронение солдата состоялось на воинском мемориале Вологодского кладбища.

Проводить героя в последний путь собрались родственники бойца, ветераны, школьники, курсанты кадетских классов, поисковики, представители власти, общественных патриотических организаций, горожане.

К участникам траурного митинга обратился начальник отдела патриотического воспитания регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Иван Жернаков:

«Память о наших воинах должна жить всегда. Народ, который по разным причинам утратил её, теряет свое будущее. Вечная слава героям!».

Солдатский медальон и личные вещи бойца его внучатой племяннице Кристине Никитиной вручила председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Архангельской области Елена Недзвецкая.

— Это была долгая дорога домой. Будучи совсем молодым парнишкой, Анатолий Селянин защищал свою страну, свою землю, своих родных и близких. Так случилось, что в первых же боях на территории Украины он пал смертью храбрых. Он не успел заполнить свой смертный медальон, но его удалось опознать по подписи на солдатской мыльнице, – сказала Елена Недзвецкая.

— Сегодняшнее мероприятие – важное событие для нашей семьи. Наш родной человек освобождал родину и погиб, защищая ее. У нас появилось место, куда мы можем прийти, поклониться и почтить его память. Большое спасибо всем, кто помог нам вернуть его на родину, – поделилась Кристина Никитина.

Добавим, что в ближайшее время на мемориальных плитах воинского захоронения будет увековечено имя бойца.

Напомним, останки солдата доставили в Архангельск для захоронения на родине в рамках всероссийского проекта «Дорога домой». Этот проект стартовал 30 апреля 2017 года одновременно в двух точках: Архангельске и Санкт-Петербурге.

В настоящее время уже переданы для захоронения останки 14 солдат и офицеров.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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