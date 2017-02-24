В День защитника Отечества архангельские поисковики открыли очередную «Вахту памяти»

23 февраля в День воинской славы России в региональном центре патриотического воспитания в рамках праздничного концерта состоялось открытие областной акции «Вахта памяти 2017».

Участников мероприятия поприветствовал заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев:

«Патриотизм и гражданственность веками выступали мощной силой, объединяющей народ нашего многонационального государства. Именно они сегодня играют ключевую роль в формировании ценностей и идеалов Иван Дементьев: «Патриотизм и гражданственность веками выступали мощной силой, объединяющей народ нашего государства»современного российского общества. Символично, что в этот день стартует областная акция «Вахта памяти 2017». Поисковикам хочется пожелать успехов в их благородном деле».

По доброй традиции в рамках проекта «Герои Великой Победы» родным и близким героев Великой Отечественной войны вручили копии наградных документов.

— Мой отец Константин Иванович Смирнов прошёл всю войну. Воевал в разведке, был связистом. Не раз в бою был ранен, – рассказал сын героя Юрий Константинович. – Он не любил рассказывать о войне. Повторял лишь фразу: «Живете той победой, которую мы вам принесли!». Наград у отца было много. Все они, как и полученные сегодня копии наградных документов, будут храниться в нашем семейном архиве для будущих поколений.

В рамках праздничного концерта состоялось награждение лучших поисковиков, победителей традиционного конкурса сочинений на тему: «Кто он, неизвестный солдат?», военно-исторических игр, награды получили и победители областного конкурса журналистских работ, посвящённых службе в армии.

По доброй традиции в рамках проекта «Герои Великой Победы» родным и близким героев Великой Отечественной войны вручили копии наградных документовВ фойе центра «Патриот» работала выставка «Оружие Победы», передвижная музейная экспозиция регионального отделения «Поискового движения России» и фотовыставка «Дервиш 75».

О планах работы поисковиков в 2017 году рассказала председатель регионального отделения «Поискового движения России» Елена Недзвецкая:

«В этом году нами запланировано проведение целого ряда поисковых экспедиций. Так, будет несколько экспедиций в республику Карелия, Ленинградскую область и даже в Калмыкию. Также мы планируем осуществить давнюю мечту – открыть на базе центра «Патриот» полноценный музей».

Напомним, в Архангельской области действуют 38 поисковых отрядов, которые объединяют свыше 400 человек. Региональное поисковое движение активно развивается. Только за прошлый год в рамках президентского гранта поисковики получили почти миллион рублей для проведения экспедиций.

ГАУ Архангельской области «Патриот»