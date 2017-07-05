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Профильная поисковая смена открылась в лагере «Орлёнок»

5 июля 12:00 Районы Молодежь
В Онежском районе открылась профильная поисковая смена
В Онежском районе открылась профильная поисковая смена

В детском оздоровительном лагере «Орлёнок» в Онежском районе начала работу военно-поисковая смена «Нам память досталась в наследство!». Более 150 мальчишек и девчонок из разных муниципальных образований Архангельской области не только отдохнут, но и пройдут обучение по таким дисциплинам как туристская подготовка, стрельба из пневматической винтовки, военная археология и многое другое.

В рамках конкурса проектов патриотической направленности профильную смену уже не первый год проводит региональное отделение общественной организации «Поисковое движение России» при поддержке правительства региона и центра «Патриот».

Начальник отдела по патриотическому воспитанию регионального молодежного ведомства Иван Жернаков отметил, что на протяжении многих лет правительство Архангельской области поддерживает проведение в летних оздоровительных лагерях региона военно-патриотических смен. Проведение смены «Нам память досталась в наследство!», которая начинает работу в Онежском районе, поддержано в рамках госпрограммы по патриотическому воспитанию, а также с помощью системы грантов. 

— Ребят ждет насыщенная образовательная программа. Запланировано проведение различных мастер-классов, туристическая подготовка, военная археология, работа с металлоискателем, щитом, стрельба из пневматической винтовки, скалодром и другие мероприятия. Самым зрелищным мероприятием станет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, в которой примут участие дети, – сообщила председатель регионального отделения «Поискового движения России» Елена Недзвецкая.

На большом построении патриотической смены Елена Недзвецкая была отмечена благодарностью губернатора Архангельской области Игоря Орлова за организацию и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Добавим, что в детском лагере «Северный Артек» в Холмогорском районе проходит профильная смена в рамках юнармейского движения.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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