Полторы тысячи северян пополнили ряды защитников Родины

Итоги проведения призывной кампании в октябре–декабре 2016 года обсудили на заседании правительства региона.

Как доложил военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский, задание по призыву выполнено в полном объёме: на прохождение срочной службы в войска направлено около 1500 северян.

— Лучшие результаты по подготовке молодых людей к военной службе и организации призывной кампании показали военные комиссариаты Архангельска, Котласа, Коряжмы, а также Котласского, Вельского, Устьянского и Шенкурского районов, – сообщил Григорий Багинский.

Задержано более 280 уклонистов



Особое внимание сотрудники военных комиссариатов уделяют розыску уклонистов. Григорий Багинский подчеркнул: эта работа проводится в тесном взаимодействии с органами полиции и совершенствуется год от года.

Так, если в период осеннего призыва 2015 года было разыскано только 163 человека, то в прошлом году за этот же период – более 280. В отношении одного из них уже возбуждено уголовное дело, материалы ещё по двум – на рассмотрении следственных органов.

Молодёжь выбирает военные вузы

В числе положительных моментов Григорий Багинский отметил выполнение задания по подготовке специалистов в образовательных организациях ДОСААФ России Архангельской области.

Наилучшая динамика – у военных комиссариатов Архангельска, Котласа, Коряжмы, Новодвинска, Соловков, а также Няндомского, Каргопольского, Котласского и Приморского районов.

Кроме того, более 90 молодых северян в прошлом году были зачислены в вузы Минобороны и других силовых ведомств страны. По этому направлению особо отмечены военные комиссариаты Северодвинска и Мирного.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области