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Проблемы этнокультурной интеграции – в открытой дискуссии

20 сентября 12:15 Межнациональные отношения НКО

В Архангельске подписано соглашение о развитии межэтнического информационного пространства. Это стало главной темой выездного заседания дискуссионного клуба Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям прошло на базе САФУ.

Вопрос повышения роли некоммерческих организаций в оказании социальных услуг сейчас крайне актуален – руководство страны чётко обозначило вектор на максимальное вовлечение НКО в решение государственных задач.

На заседании дискуссионного клуба обсуждались темы, связанные с деятельностью национально-культурных общественных объединений в Архангельской области, вопросы информационной поддержки некоммерческих организаций, которые занимаются проблемами этнокультурной интеграции в регионе.

– Цель проведения дискуссионного клуба – обмен экспертным опытом и генерация новых идей в сфере решения межнациональных вопросов на территории России, установление информационного взаимодействия с профильными региональными структурами, – отметил ответственный секретарь комиссии по информационному сопровождению государственной национальной политики Андрей Худолеев.

В завершение заседания Андрей Худолеев передал труды членов Совета при президенте РФ по межнациональным отношениями в книжный фонд библиотеки САФУ.

В перспективе заседания дискуссионного клуба с Архангельской областью будут проводиться в режиме телемоста.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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