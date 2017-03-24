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Землю сельскохозяйственного назначения будут изымать у тех, кто ей не пользуется

24 марта 12:30 Госимущество Агропром

Граждане, не использующие более трёх лет земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть привлечены к административной ответственности и лишиться участков. 

Как пояснила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалева, в соответствии с действующим законодательством земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть изъят у его собственника в судебном порядке, если в течение трёх и более лет подряд такой земельный участок не используется для сельского хозяйства.

Изъятие осуществляется в случае, если собственник не устранил нарушения после назначения административного наказания.

В настоящий момент региональное минимущество на основании от Россельхознадзора материалов подало два исковых заявления об изъятии участков из земель сельскохозяйственного назначения с целью дальнейшей их реализации с публичных торгов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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