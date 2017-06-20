«Беломорье» и «Родник» вновь принимают школу финансовой грамотности

Мероприятия по защите прав потребителей финансовых услуг пройдут в санатории «Беломорье» и центре реабилитации «Родник».

Сегодня отдыхающих санатория «Беломорье» ждет «Вечер финансовой грамотности», а завтра, 21 июня, «Школа финансовой безопасности» соберёт в актовом зале пациентов центра реабилитации «Родник».

Участникам расскажут о видах мошенничества, связанных с банковскими картами и мобильными телефонами и на конкретных примерах объяснят, как правильно себя вести в подобных ситуациях.

Спикеры коснутся еще одного важного аспекта финансовой грамотности – правильного пользования банковскими вкладами. Пожилые люди узнают о возможности наследования сбережений, капитализации процентов и многом другом.

Лекторами станут дипломированные финансовые консультанты Дмитрий Баскаков и Юлия Шулепина и сотрудники УМВД России по Архангельской области.

Напомним, что мероприятия проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области