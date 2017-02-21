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В Архангельске стартует Поморский строительный форум

21 февраля 13:15 Строительство Архангельск События
Участники пресс-конференции рассказали о программе и ключевых площадках форума
Участники пресс-конференции рассказали о программе и ключевых площадках форума

В Архангельске состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к главному отраслевому событию 2017 года – Поморскому строительному форуму. Он пройдёт 2–3 марта в интеллектуальном центре САФУ.

Участники пресс-конференции рассказали о программе форума и обозначили ключевые темы, которые будут обсуждать на дискуссионных площадках.

— В первую очередь форум даёт возможность диалога бизнеса и власти. Важно, чтобы мы «нашли друг друга» и выстроили эффективную систему взаимодействия, – подчеркнул министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев. – Сегодня необходимо понять, какие Поморский строительный форум проводится с 2004 года. В этом году его организаторами выступили КРАО и группа компаний «Уютный дом» при поддержке правительства Архангельской области и регионального министерства строительства и архитектуры.настроения у отрасли. Думаю, что результатом этого разговора станет принятие важных решений, способствующих качественному развитию строительной сферы.

Инновация этого года – форум станет двухдневным. Директор группы компаний «Уютный дом» Ирина Карелина пояснила:

«Первый день будет посвящён обсуждению перспектив строительной отрасли. Второй предполагает неформальный настрой, общение «без галстуков», в ходе которого предстоит обсудить проблемы и найти «точки соприкосновения» застройщиков и инвесторов». 

Ещё одно новшество 2017 года – специализированная выставка, где будут представлены ключевые игроки строительного рынка региона. По мнению организаторов, такой формат презентации бизнеса является эффективным инструментом для увеличения продаж, привлечения торговых партнеров, прямого контакта с представителями строительных компаний.

— Красной нитью через всю программу форума проходит тема Арктики. В высоких широтах нужны особые технологии строительства, поэтому мы пригласили представителей «Сколково», которые готовы представить участникам В качестве партнёров форума выступают саморегулируемая организация «Союз профессиональных строителей», «Архгражданреконструкция» и «Аквилон-Инвест». инновационные решения, – отметил генеральный директор КРАО Алексей Ковалёв.

В настоящее время для участия в форуме зарегистрировались более 60 компаний из Москвы, Ярославля, Челябинской области. Будут представлены крупнейшие застройщики Поморья и строительные компании из 16 муниципальных образований региона. 

 – Наша компания традиционно принимает участие в Поморском строительном форуме и выступает его генеральным партнёром, – отметил председатель совета директоров холдинга «Аквилон-Инвест» Александр Фролов. – Очень важно, что есть такая площадка, где власть и бизнес могут «сверить часы». Это особенно актуально с учетом изменений в законодательстве, регулирующем строительство: это и новая редакция закона «О долевом строительстве», и поправки в Градостроительный кодекс, и административные регламенты, связанные с получением разрешений на строительство.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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