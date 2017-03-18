Волонтёров старшего возраста приглашают на съезд в Московскую область

С 27 по 30 апреля 2017 года в Московской области пройдёт II всероссийский форум «серебряных» добровольцев, который вновь соберёт на одной площадке граждан старшего поколения и активных представителей молодёжи.

Участниками мероприятия могут стать граждане России в возрасте от 50 лет, занимающие активную гражданскую позицию и имеющие опыт реализации социально ориентированных проектов; активисты добровольческих объединений, входящих в Ассоциацию волонтёрских центров; представители органов социальной защиты населения, а также органов исполнительной власти субъектов России, реализующих государственную молодёжную политику.

Всем желающим необходимо направить заполненную анкету на электронный адрес serebro@rospatriotcentr.ru до 9 апреля 2017 года. Не забудьте прикрепить к письму портретную фотографию.

Отметим, что программа форума выстроена с учетом пожеланий главных гостей – «серебряных» добровольцев. Участников ждут тренинги, посвященные основам социального проектирования, организации акций и волонтёрских проектов, медийному сопровождению, получению средств на реализацию своих идей.

Панельные дискуссии помогут формированию плана развития «серебряного» добровольчества в России и выстраиванию коммуникации между активным старшим поколением и органами исполнительной власти.

Одним из главных событий станет «Минута славы» – выявление лучших региональных практик серебряного добровольчества для дальнейшей реализации на всероссийском уровне. Принять участие в этом мероприятии можно, заполнив специальное поле в анкете – «Реализуете ли Вы свой проект? Если да, то опишите его».



Кроме того, в рамках форума состоится презентация портала добровольцыроссии.рф, съезд Ассоциации волонтёрских центров и акция, посвящённая Году экологии.

Организаторами мероприятия выступают Роспатриотцентр и Федеральное агентство по делам молодёжи, партнёром – Ассоциация волонтёрских центров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области