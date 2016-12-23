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Совет отцов Архангельской области вошел в число лучших в России

23 декабря 17:00 Семья

Общественная организация «Совет отцов Архангельской области» вошла в число победителей всероссийской премии «Папа года». Архангельские общественники отмечены в спецноминации как лучший совет отцов страны.  Торжественная церемония состоялась в Москве, в Центральном детском магазине на Лубянке.

Премия была учреждена фондом «Отцовство» в 2014 году и проводится при участии государственных и общественных организаций. 

Цель конкурса «Папа года» – на примере участников показать, как важно ценить свою семью, что может отец сделать для того, чтобы его дети были счастливы. В 2016 году на соискание премии поступило более 1000 заявок из всех регионов страны.

Как отметили организаторы, экспертам и жюри было крайне непросто выбрать из сотен отцов самого лучшего.

Победителем в категории «Отец-семьянин» стал Эдуард Косиковский из Тверской области. «Папами года» в категории «Семьянин» также выбраны Бато Базаров (Забайкальский край), Александр Горбунов (Оренбургская область), Сергей Малакеев (Новосибирская область).

Лучшим «Отцом-общественником» назвали Алексея Сорокина из Владимира, в номинации «Лучшая организация» победил благотворительный фонд «Дорога к дому» из города Череповец.

Лучшими советами отцов были названы объединения из Республики Тыва, Архангельской области, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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