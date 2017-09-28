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Андрей Багрецов возглавил агентство по спорту Архангельской области

28 сентября 12:30 Назначения
Андрей Багрецов
Андрей Багрецов

Руководителем агентства по спорту Архангельской области назначен Андрей Багрецов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Андрей Багрецов родился в Архангельске в 1973 году. Имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также дополнительное образование «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» и «Подготовка спортивного резерва в Российской Федерации».

После окончания высшего учебного заведения работал в коммерческих структурах.

С 2013 года по 2016 год Андрей Багрецов занимал должность директора Центра развития массового спорта, с 2016 по настоящее время – директора регионального центра развития спорта «Водник».

Жизнь Андрея Багрецова неразрывно связана со спортом. В 1991–2003 годах он являлся членом сборной команды Архангельской области по баскетболу. В 1992 году стал победителем студенческой лиги России в составе сборной команды АГТУ. С 2007 по 2013 был главным тренером мужской сборной команды Архангельской области по баскетболу. 

С 2005 года возглавлял Федерацию баскетбола Архангельска, с 2010 года – Архангельской области.

Агентство по спорту Архангельской области

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