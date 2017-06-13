В Архангельской области завершается посевная кампания

Несмотря на холодную весну и достаточно суровое начало лета, сельхозпредприятия области завершают посевную кампанию.

По словам министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, за время проведения весенних полевых работ в регионе проведен сев яровых культур на площади более 12 тысяч гектаров, что составляет 80 % от плана.

Зерновые культуры посеяны на площади более двух тысяч гектаров в Вельском, Устьянском и Котласском районах, что составляет 97 % от плана. На данный момент в регионе полным ходом идет посадка картофеля.

Как отметила Ирина Бажанова, в течение марта и апреля сельхозпроизводителям региона были перечислены средства из областного и федерального бюджетов в размере более 296 миллионов рублей.

Благодаря государственной поддержке хозяйства вовремя закупили семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, подготовили сельхозтехнику.

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области