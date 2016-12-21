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Депутаты поддержали инициативу о сокращении внеплановых проверок бизнеса

21 декабря 17:00 Законотворчество Бизнес
Николай Евменов: «Внеплановые проверки являются одной из ключевых проблем бизнеса»
Николай Евменов: «Внеплановые проверки являются одной из ключевых проблем бизнеса»

Депутаты Архангельского областного Собрания поддержали законодательную инициативу, направленную на снижение количества внеплановых проверок предпринимателей, представленную бизнес–уполномоченным Николаем Евменовым.

Напомним, что законодательную инициативу на сессию внес губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Ранее с предложением о внесении данной инициативы к главе региона обратился бизнес-омбудсмен Николай Евменов .

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, сложившаяся в сфере контрольно-надзорной деятельности ситуация  негативно влияет на развитие экономики региона и страны в целом.

За первое полугодие 2016 года в Архангельской области в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено более восьми тысяч проверок.

— Внеплановые проверки являются одной из ключевых проблем бизнеса. Предприниматели на личных встречах и в рамках проекта «Сотрудничество бизнеса и власти – залог развития Архангельской области» постоянно отмечают, что они испытывают административное давление на бизнес, что ведет к снижению производительности, – подчеркнул, выступая перед депутатским корпусом, Николай Евменов.

Законодательной инициативой предлагается совершенствование Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Цель дополнения – исключить согласование внеплановой проверки прокуратурой, если в ходе плановой проверки нарушения не были выявлены.

— Законодательная инициатива нацелена на создание более комфортных условий для работы предпринимательского сообщества. В случаях, когда орган государственного или муниципального контроля осуществил плановую проверку юридического лица или индивидуального предпринимателя и не выявил нарушений, то согласование проведения внеплановой выездной проверки того же юридического лица или индивидуального предпринимателя не принимается, – пояснил суть законодательной инициативы бизнес-уполномоченный Николай Евменов.

Следующим шагом станет направление законодательной инициативы в Государственную Думу.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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