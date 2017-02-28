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Анимационное приложение для школьников выпустил Рособрнадзор

28 февраля 14:30 Образование Инновации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовила интерактивное анимационное приложение, наглядно рассказывающее о различных процедурах оценки качества образования.

В игровой форме школьники и их родители могут узнать о нюансах всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, итоговой аттестации в девятых классах и единого государственного экзамена. 

Всё управление осуществляется с помощью компьютерной «мыши» или клавиатуры. Герой приложения – мальчик Алексей – станет помощником в деле изучения наиболее важных процедур оценки знаний в школе, а также поможет поэтапно пройти процесс подготовки, допуска и сдачи ЕГЭ. 

Основная сюжетная линия раскрывает информацию о процедуре проведения итоговой аттестации. Кроме того, приложение разъясняет, какая информация необходима выпускникам школ при выборе дальнейшего образовательного пути.

— Рособрнадзор уделяет большое внимание тому, чтобы информировать школьников обо всех особенностях экзаменационных процедур, создать для них максимально комфортные условия подготовки к ЕГЭ. Интерактивный ролик позволит получить всю основную информацию об итоговой аттестации и других оценочных процедурах в доступной форме, – отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Воспользоваться приложением можно на сайте выборбудущего.рф.

Министерство образования и науки Архангельской области

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