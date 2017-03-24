Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

«Достояние Севера 2017»: в юбилейный год наград станет больше

24 марта 18:15 80-летие Архангельской области Награды

Члены оргкомитета главной региональной общественной награды обсудили основные вопросы проведения конкурса в 2017 году.

В этом году конкурс «Достояние Севера» будет проводиться в десятый раз и приурочен к празднованию 80-летия Архангельской области.

На заседании члены оргкомитета определили основные даты проведения конкурсных мероприятий.

Приём документов претендентов на награду будет осуществляться по 31 октября. Имена победителей конкурса «Достояние Севера» станут известны на итоговом заседании оргкомитета 23 ноября.

Торжественная церемония награждения, которая станет ярким финалом юбилейных мероприятий Архангельской области, пройдёт по традиции в Малом зале Поморской филармонии (Кирхе) 16 декабря 2017 года.

Также члены оргкомитета проголосовали за увеличение числа победителей в одной из номинаций.

— Наибольшее число заявок поступает в номинацию «Предприятие  непроизводственной сферы», поэтому члены оргкомитета приняли решение, что в этой номинации должно быть два победителя, – пояснил председатель оргкомитета, заместитель председателя областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин.

Все остальные номинации оставлены без изменений: как и прежде один победитель будет определяться в номинациях «Предприятие производственной сферы», «Предприятие агропромышленного комплекса».

В номинации для физических лиц «Достояние Севера» количество победителей не имеет строгих ограничений. Напомним, в 2016 году награду «Достояние Севера» получили сразу пять жителей Архангельской области. 

На оргкомитете был представлен новый информационно-аналитический журнал Архангельской области «Достояние Севера».  Один из материалов первого номера нового издания посвящён истории главной региональной общественной награды, учрежденной 15 лет назад Анатолием Ефремовым.

По словам  учредителя издания Петра Симакова, информация о конкурсе, победителях и их историях успеха станет регулярной рубрикой журнала.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

24 марта

Весо­вой кон­троль – сфера осо­бого вни­ма­ния конт­ро­лиру­ющих органов

24 марта

«Дос­то­яние Севе­ра 2017»: в юби­лей­ный год наг­рад ста­нет больше

24 марта

Росг­ва­рдия – днём и ночью на стра­же закона

24 марта

Ири­на Кова­лёва: «Земель­ные ресур­сы дол­жны эффек­тив­нее рабо­тать на благо северян»

24 марта

Почёт­ный пре­зи­дент «Вод­ника» Павел Балак­шин об игре клуба в этом сезо­не: молодцы!

24 марта

Про­ход «Ново­рос­сийска» к Крас­ной прис­тани не повлияет на рабо­ту город­ских переправ

24 марта

Вита­лий Анто­нов завое­вал вто­рую медаль на Зим­них играх Спе­циаль­ной олимпиады

24 марта

«Зарни ёль», «Айар­ха­ан» и «Эргы­рон» поведа­ют севе­ря­нам о тай­нах музы­ки наро­дов Севера

24 марта

Лев Левит: «Нуж­но нау­читься мини­мизи­ровать риски от нашей дея­тель­нос­ти в Арктике»

24 марта

Кони и птицы встре­ча­ют весну на выставке в цен­тре «Архан­гело­гор­од­ская сказка»

24 марта

В Архан­гель­ске про­шёл семи­нар «Органи­за­ция рабо­ты клуба моло­дой семьи»

24 марта

В Кено­зерье завер­шился семи­нар для актив­ис­тов ТОС

23 марта

В Мезе­ни про­шли юби­лей­ные, трид­цатые по счёту «Кузин­ские гонки»

23 марта

Под­веде­ны итоги трид­цать третьей сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

23 марта

24 марта – Все­мир­ный день борь­бы с тубер­кулё­зом

23 марта

О роли Поморья в осво­ении Аркти­ки рас­ска­жет губер­на­тор Игорь Орлов

23 марта

Под­веде­ны итоги интерн­ет-кон­курса «Род­ники Архан­гель­ской области»

23 марта

Меж­рели­ги­оз­ный диа­лог – осно­ва сот­рудни­чес­тва предс­та­ви­те­лей раз­ных кон­фес­сий Поморья

23 марта

В Архан­гель­ской области стар­това­ло пер­венство СЗФО по боксу среди юниоров

Похожие новости

24 марта Общество

«Дос­то­яние Севе­ра 2017»: в юби­лей­ный год наг­рад ста­нет больше

20 марта Общество

Моло­дёж­ный куль­тур­ный центр «Луч» собе­рёт доб­роволь­цев со всей области

16 марта Культура

На пер­вых в этом году боль­ших гаст­ро­лях Север­ный хор предс­та­вит про­грамму, посвящ­ён­ную 80-ле­тию области

3 марта Районы

Акция «Поляр­ный десант» «взя­ла в обо­рот» более трёх тысяч жите­лей Поморья

22 февраля Общество

К 80-ле­тию Архан­гель­ской области стар­ту­ет моло­дёж­ная акция «Юби­лей­ная посылка»

17 февраля Губернатор

Возв­ра­ще­ние Солом­баль­ского ЛДК

16 февраля Губернатор

Имя круп­нейше­му алмазу Европы опреде­лят всей областью

7 февраля Районы

Жите­лей Поморья приг­лаша­ют на фото­кон­курс «Я на Севе­ре родился»

31 января Общество

Утвержд­ён план меро­прия­тий празд­но­ва­ния 80-ле­тия Архан­гель­ской области

26 января Культура

В музее народ­ных про­мыс­лов и реме­сел При­морья откры­та выставка к юби­лею области

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия