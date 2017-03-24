«Достояние Севера 2017»: в юбилейный год наград станет больше

Члены оргкомитета главной региональной общественной награды обсудили основные вопросы проведения конкурса в 2017 году.

В этом году конкурс «Достояние Севера» будет проводиться в десятый раз и приурочен к празднованию 80-летия Архангельской области.

На заседании члены оргкомитета определили основные даты проведения конкурсных мероприятий.

Приём документов претендентов на награду будет осуществляться по 31 октября. Имена победителей конкурса «Достояние Севера» станут известны на итоговом заседании оргкомитета 23 ноября.

Торжественная церемония награждения, которая станет ярким финалом юбилейных мероприятий Архангельской области, пройдёт по традиции в Малом зале Поморской филармонии (Кирхе) 16 декабря 2017 года.

Также члены оргкомитета проголосовали за увеличение числа победителей в одной из номинаций.

— Наибольшее число заявок поступает в номинацию «Предприятие непроизводственной сферы», поэтому члены оргкомитета приняли решение, что в этой номинации должно быть два победителя, – пояснил председатель оргкомитета, заместитель председателя областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин.

Все остальные номинации оставлены без изменений: как и прежде один победитель будет определяться в номинациях «Предприятие производственной сферы», «Предприятие агропромышленного комплекса».

В номинации для физических лиц «Достояние Севера» количество победителей не имеет строгих ограничений. Напомним, в 2016 году награду «Достояние Севера» получили сразу пять жителей Архангельской области.

На оргкомитете был представлен новый информационно-аналитический журнал Архангельской области «Достояние Севера». Один из материалов первого номера нового издания посвящён истории главной региональной общественной награды, учрежденной 15 лет назад Анатолием Ефремовым.

По словам учредителя издания Петра Симакова, информация о конкурсе, победителях и их историях успеха станет регулярной рубрикой журнала.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области