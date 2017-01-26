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В Поморье стартует национальный проект «ЖКХ и городская среда»

26 января 15:30

26 января в правительстве Архангельской области состоялось заседание рабочей группы по реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда». На совещании в режиме видеоконференции присутствовали представители всех муниципальные образования Поморья.

Напомним, в 2017 году из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей на формирование комфортной городской среды в субъектах РФ. Одно из условий получения субсидии регионами – утверждение региональных программ, включающих правила предоставления и распределения финансовых средств между муниципалитетами.

В проекте примут участие муниципальные образования с численностью населения более тысячи человек, которые должны разработать эффективную систему благоустройства и содержания как дворовых территорий, так и мест общего пользования. 

Заместитель председателя правительства Андрей Шестаков отметил важность комплексного подхода к формированию комфортной городской среды и призвал муниципальные образования региона активнее включаться в реализацию проекта.

Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев обратил внимание на вовлечение общественности в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. В рамках проекта должно быть выстроено системное взаимодействие органов местного самоуправления с собственниками и общественными объединениями.

В этой связи муниципальным образованиям поручено создать площадки для общественного обсуждения проектов программ, подлежащих благоустройству в 2017 году. Таким образом, жители территорий получат возможность выступить с инициативой по включению конкретных объектов в программу формирования городской среды. Контроль за реализацией программы формирования городской среды будет возложен на общественные комиссии, которые будут созданы в каждом районе Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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