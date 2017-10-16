Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

«Динамичный старт» поможет молодым предпринимателям Поморья

16 октября 17:30 Образование Бизнес

14 октября в Архангельске при поддержке учебного центра «Русская школа управления» открылась бесплатная образовательная молодёжная программа «Динамичный старт». Она позволит всем желающим получить необходимые знания и навыки для успешного старта и ведения бизнеса.

Программа является частью образовательного проекта Росмолодёжи «Ты – предприниматель».

Проект открылся бизнес-уикендом в Северном государственном медицинском университете, где 14 и 15 октября успешные предприниматели Архангельской области на примерах из собственной практики показали участникам, как можно Русская школа управления (РШУ) – федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного бизнес-образования. Основана в 2002 году. Входит в Топ-5 лучших бизнес-школ России по версии журнала «Эксперт». Ежегодно в бизнес-школе проходит более 600 семинаров по более чем 35 направлениям и отраслям бизнеса.построить бизнес с нуля.

Среди спикеров – владелец «ДоДо пицца» в Вельске и Мирном Сергей Пятовский, коммерческий директор и сооснователь компании «Умная касса Мерката» Антон Еликов, предприниматель и наставник «Like центра» Рустам Аюпов.

В течение двух месяцев молодые предприниматели посетят множество образовательных мероприятий с участием лучших бизнес-тренеров России и руководителей крупнейших компаний Архангельской области.

Кроме того, они будут разрабатывать собственные проекты и участвовать в конкурсах. Авторы самых перспективных идей получат помощь в получении грантов и других видов поддержки.

По итогам прохождения образовательной программы участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Программа «Динамичный старт» завершится 9 декабря 2017 года.

Экономика

16 октября

«Дина­мич­ный старт» помо­жет моло­дым предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья

16 октября

Вик­тор Икон­ни­ков: «Вып­ус­кни­ки Пре­зи­дентс­кой про­граммы – коман­да, наце­лен­ная на дви­же­ние вперёд»

13 октября

В пра­витель­стве области сос­то­ялось заседа­ние кол­ле­гии мини­мущ­ес­тва

12 октября

Се­мён Вуй­менк­ов: «Ремонт цен­траль­ных улиц – важ­ный шаг к бла­го­ус­тройству моно­горо­дов»

11 октября

В цен­тре вни­ма­ния – раз­ви­тие транс­пор­тной инфраст­рук­туры Поморья

11 октября

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

11 октября

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по соз­да­нию высок­оп­ро­из­води­тель­ных рабо­чих мест

11 октября

КРАО при­мет учас­тие в меж­дуна­род­ном фору­ме «Откры­тые иннова­ции»

11 октября

Семь инвестпро­ек­тов вошли в кон­цеп­цию раз­ви­тия посел­ка Октябрьс­кий

6 октября

Архан­гель­ская область наце­лена на раз­ви­тие эко­но­ми­чес­ких отноше­ний с Арменией

5 октября

Минис­терство финан­сов про­вело сове­ща­ние по воп­ро­сам меж­бюдж­ет­ных отношений

4 октября

Новый инстру­мент под­дер­жки моно­горо­дов в дейс­твии: заклю­чен пер­вый дого­вор займа по про­грамме «Моно­гор­од-МСП»

4 октября

В Сове­те Феде­ра­ции обсуди­ли про­ект феде­раль­ного бюд­жета: пред­ложе­ния регио­нов услышаны

3 октября

Иван Куляв­цев: «Высо­коп­ро­из­води­тель­ные рабо­чие места необ­ходи­мы для раз­ви­тия эко­но­ми­ки региона»

3 октября

Бес­плат­ная рек­лама: предп­ри­ни­ма­те­ли регио­на получи­ли воз­можность заявить о себе в эфире теле­кана­ла «ТВ Центр»

3 октября

Управля­ющие сове­ты моно­горо­дов собе­рут­ся в Коряж­ме для обсужде­ния перс­пе­ктив раз­ви­тия тер­рито­рий

2 октября

Архан­гель­ская область и Аль­фа-банк – сот­рудни­чес­тво про­дол­жа­ет­ся

1 октября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке про­дали 420 тонн кар­тофе­ля и 30 тонн рыбы

29 сентября

В Став­ропо­ле инвесто­ры заин­тере­со­ва­лись органи­чес­кими удоб­рени­ями из Архан­гель­ской области

Похожие новости

16 октября Экономика

«Дина­мич­ный старт» помо­жет моло­дым предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья

19 сентября Экономика

Иван Куляв­цев: «Пре­зид­ентс­кая про­грамма под­гот­ов­ки кад­ров – вклад в раз­ви­тие региона»

18 августа Экономика

Семён Вуй­менк­ов приг­ла­сил про­ек­тную груп­пу «Коман­ды 29» в минэ­кон­ом­разви­тия региона

12 октября Экономика

Се­мён Вуй­менк­ов: «Ремонт цен­траль­ных улиц – важ­ный шаг к бла­го­ус­тройству моно­горо­дов»

11 октября Экономика

Семь инвестпро­ек­тов вошли в кон­цеп­цию раз­ви­тия посел­ка Октябрьс­кий

4 октября Экономика

Новый инстру­мент под­дер­жки моно­горо­дов в дейс­твии: заклю­чен пер­вый дого­вор займа по про­грамме «Моно­гор­од-МСП»

3 октября Экономика

Бес­плат­ная рек­лама: предп­ри­ни­ма­те­ли регио­на получи­ли воз­можность заявить о себе в эфире теле­кана­ла «ТВ Центр»

3 октября Экономика

Управля­ющие сове­ты моно­горо­дов собе­рут­ся в Коряж­ме для обсужде­ния перс­пе­ктив раз­ви­тия тер­рито­рий

29 сентября Экономика

В Став­ропо­ле инвесто­ры заин­тере­со­ва­лись органи­чес­кими удоб­рени­ями из Архан­гель­ской области

29 сентября Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­ли всех моно­горо­дов Поморья полу­чат субсидии

29 сентября Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья рас­ска­зали о дета­лях учас­тия в госу­дарст­вен­ных закупках

29 сентября Экономика

В Архан­гель­ске пла­ниру­ют соз­дать иннова­ци­он­ную био­ла­бо­ра­то­рию

29 сентября Экономика

Ограни­че­ния на реали­за­цию алкого­ля: минаг­ропр­ом про­во­дит пуб­личные кон­суль­та­ции

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия