«Динамичный старт» поможет молодым предпринимателям Поморья

14 октября в Архангельске при поддержке учебного центра «Русская школа управления» открылась бесплатная образовательная молодёжная программа «Динамичный старт». Она позволит всем желающим получить необходимые знания и навыки для успешного старта и ведения бизнеса.

Программа является частью образовательного проекта Росмолодёжи «Ты – предприниматель».

Проект открылся бизнес-уикендом в Северном государственном медицинском университете, где 14 и 15 октября успешные предприниматели Архангельской области на примерах из собственной практики показали участникам, как можно Русская школа управления (РШУ) – федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного бизнес-образования. Основана в 2002 году. Входит в Топ-5 лучших бизнес-школ России по версии журнала «Эксперт». Ежегодно в бизнес-школе проходит более 600 семинаров по более чем 35 направлениям и отраслям бизнеса.построить бизнес с нуля.

Среди спикеров – владелец «ДоДо пицца» в Вельске и Мирном Сергей Пятовский, коммерческий директор и сооснователь компании «Умная касса Мерката» Антон Еликов, предприниматель и наставник «Like центра» Рустам Аюпов.

В течение двух месяцев молодые предприниматели посетят множество образовательных мероприятий с участием лучших бизнес-тренеров России и руководителей крупнейших компаний Архангельской области.

Кроме того, они будут разрабатывать собственные проекты и участвовать в конкурсах. Авторы самых перспективных идей получат помощь в получении грантов и других видов поддержки.

По итогам прохождения образовательной программы участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



Программа «Динамичный старт» завершится 9 декабря 2017 года.