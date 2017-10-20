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Медики Архангельска предупредили северян об опасности остеопороза

20 октября 17:00

Накануне Всемирного дня борьбы с остеопорозом, в конференц-зале Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич прошли открытые лекции и занятия по профилактике этого заболевания.

День открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с остеопорозом, проводится в Архангельске третий раз при поддержке областного минздрава и городского эндокринологического центра.

Участники мероприятия прослушали лекцию «День знаний об остеопорозе», каждый мог пройти исследование по расчету минеральной плотности костной ткани – денситометрию, определить свои факторы риска остеопороза и перелома, а также продегустировать молочные напитки, которые считаются отличным средством профилактики костных заболеваний.

В числе главных тезисов профилактики развития остеопороза – активный образ жизни. Поэтому для участников провели мастер-класс по скандинавской ходьбе, которая считается самым безопасным видом оздоровительной физкультуры.

Участие в акции приняли более 130 человек, в течение дня было проведено 60 костных денситометрий.

— Остеопороз является социально-значимым заболеванием, в основном им страдают взрослые люди после 50–60 лет. После 50 лет каждая третья женщина и каждый пятый мужчина имеют высокий риск перелома. Наша задача – активно выявлять эту болезнь на ранних стадиях, – рассказала заведующая городским эндокринологическим центром Зоя Бахтина.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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