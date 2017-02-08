Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Сборная Вельского района – победитель Беломорских игр

8 февраля 15:45 Арктика – территория диалога Районы Спорт

В минувшие выходные в рамках 51-х зимних Беломорских игр состоялся турнир по мини-хоккею с мячом.

В состязаниях на льду крытого модуля стадиона «Труд» приняли участие команды Плесецкого, Верхнетоемского, Холмогорского, Вельского и Шенкурского районов.

В этом году Беломорские игры проходят в рамках спортивной программы форума «Арктика – территория диалога»Не потерпев ни одного поражения, победу одержали хоккеисты из Вельского района. Второе место осталось за ледовой дружиной из Верхней Тоймы. Замкнула тройку лидеров команда Шенкурского района.

— Мини-хоккей с мячом – уникальный вид спорта, объединяющий любителей русского и канадского хоккея, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Если в каждом муниципальном образовании нашего региона будет заливаться хотя бы половина хоккейных кортов, которые были в советское время, то мы сможем обеспечивать массовость этого вида спорта.

Отметим, что в середине апреля на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдёт второй круг чемпионата Архангельской области по мини-хоккею с мячом.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

8 февраля

Тех­нич­ес­кий деле­гат феде­ра­ции лыж­ных гонок Рос­сии высоко оце­нил уро­вень сорев­нова­ний в «Мали­нов­ке»

8 февраля

«Почта Рос­сии» осва­ивает новый формат

8 февраля

Жен­щины и дети в труд­ной ситу­ации могут рас­счи­тывать на социаль­ную помощь

8 февраля

Сбор­ная Вель­ского райо­на – победи­тель Бело­мор­ских игр

8 февраля

Пер­мяк Павел Соловьев – чем­пи­он сво­бод­ного стиля в «Мали­нов­ке»

8 февраля

Комп­ле­ксный центр для детей с аут­из­мом ремон­тиру­ют волонтёры

8 февраля

Рос­сийс­кий инвести­ци­он­ный форум «Сочи 2017» ждёт гостей

8 февраля

В Севе­род­винске завер­шился чем­пи­онат СЗФО по спор­тив­ной гим­насти­ке

8 февраля

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся эко­лого-куль­тур­ная акция «Покор­мите птиц!»

8 февраля

Жур­на­лис­там регио­на рас­ска­жут о под­гот­ов­ке к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills

7 февраля

Полторы тыся­чи севе­рян попол­нили ряды защит­ни­ков Родины

7 февраля

В 2016 году «Центр под­дер­жки моло­дой семьи» про­вёл двес­ти бес­платных юри­дич­ес­ких кон­суль­та­ций

7 февраля

Опреде­лены мини­маль­но и мак­сималь­но допус­тимые раз­меры маши­но-мест

7 февраля

Жите­лей Поморья приг­лаша­ют на фото­кон­курс «Я на Севе­ре родился»

6 февраля

Общест­вен­ники обсуди­ли раз­ви­тие детс­ко­го спор­та в Архан­гель­ской области

6 февраля

В Архан­гель­ской области откры­лись две новые груп­пы адап­тивно­го спорта

6 февраля

«Лесо­руб XXI века» предс­та­вля­ет новый про­ект: все­рос­сийс­кий кон­курс «Коро­лева леса 2017»

6 февраля

Стать волон­тё­ром фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» можно до 15 февраля

6 февраля

Архан­гельск вошел в пер­вую десят­ку горо­дов воин­ской славы Рос­сии, попул­яр­ных у туристов

Похожие новости

8 февраля Общество

Сбор­ная Вель­ского райо­на – победи­тель Бело­мор­ских игр

7 февраля Экономика

Алек­сандр Пис­ку­нов: «Нель­зя рас­сма­тривать эко­но­ми­ку в отрыве от полити­ки и соци­оло­гии»

7 февраля Губернатор

Архан­гельск гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

6 февраля Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

2 февраля Промышленность

Рыб­ный тран­зит через Архан­гельск: быс­трее, дешев­ле, качест­ве­ннее

2 февраля Общество

Объяв­лена дело­вая про­грамма фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

30 января Общество

Алек­сандр Ува­ров: «Коор­дина­ция спа­са­те­лей в Аркти­ке дол­жна быть еди­ной и меж­дуна­род­ной»

28 января

Сто­лица Поморья активно вклю­чилась в под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

27 января Здоровье

На аркти­чес­ком фору­ме предс­та­вят новую раз­раб­от­ку – «хвой­ный морс»

25 января Общество

Гос­тей аркти­чес­кого фору­ма при­мут более 30 оте­лей Поморья

24 января Губернатор

Игорь Орлов вошел в сос­тав пре­зи­диу­ма Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Арктики

24 января Губернатор

К аркти­чес­кому фору­му в Архан­гель­ске стро­ят и ремон­тиру­ют объекты

18 января Губернатор

Форум «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» предс­та­вили зару­бежным дип­лома­там

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия