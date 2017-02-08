В минувшие выходные в рамках 51-х зимних Беломорских игр состоялся турнир по мини-хоккею с мячом.

В состязаниях на льду крытого модуля стадиона «Труд» приняли участие команды Плесецкого, Верхнетоемского, Холмогорского, Вельского и Шенкурского районов.

В этом году Беломорские игры проходят в рамках спортивной программы форума «Арктика – территория диалога»Не потерпев ни одного поражения, победу одержали хоккеисты из Вельского района. Второе место осталось за ледовой дружиной из Верхней Тоймы. Замкнула тройку лидеров команда Шенкурского района.

— Мини-хоккей с мячом – уникальный вид спорта, объединяющий любителей русского и канадского хоккея, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Если в каждом муниципальном образовании нашего региона будет заливаться хотя бы половина хоккейных кортов, которые были в советское время, то мы сможем обеспечивать массовость этого вида спорта.

Отметим, что в середине апреля на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдёт второй круг чемпионата Архангельской области по мини-хоккею с мячом.

Агентство по спорту Архангельской области