ПМЭФ-2017: подписано соглашение с Федеральным агентством связи

Подписи под документом поставили губернатор Игорь Орлов и руководитель Россвязи Олег Духовницкий

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Архангельской областью и Федеральным агентством связи. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Орлов и руководитель Россвязи Олег Духовницкий.

Стороны договорились о взаимодействии по внедрению современных технологий в сфере развития электронной и почтовой связи и филателистических программ.

Игорь Орлов подчеркнул:

«Мы вместе будем наращивать кадровый потенциал в отрасли информационно-коммуникационных технологий в Архангельской области, развивать сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, совершенствовать нормативную базу».

Помимо этого соглашение предполагает шаги, направленные на развитие системы оповещения северян о чрезвычайных ситуациях и проведение тренировок с привлечением сил всероссийских командно-штабных учений, организованных Минобороны.

— Состоялся разговор о создании инфраструктуры универсальных услуг связи и сбору информации, – пояснил Игорь Орлов. – Кроме того, мы обсудили выпуск почтовых марок, конвертов и художественных карточек, посвящённых истории, культуре, известным жителям Архангельской области.

Напомним, о подписании этого соглашения стороны договорились в марте этого года на форуме «Арктика – территория диалога».

Олег Духовницкий отметил:

«У нас несколько направлений взаимодействия. Это, прежде всего, колледж телекоммуникаций в Архангельске. Сегодня нам очень нужны специалисты в области «больших данных». Мы вместе с губернатором и передовым архангельским учебным заведением будем заниматься этим вопросом».

Он добавил, что вторым направлением сотрудничества станет популяризация достижений Поморья.

— Я имею в виду реализацию космических программ, продвижение исторического и духовного наследия Архангельской области с помощью почтовой связи. Эти и другие направления обязательно поддержит наше ведомство, – заключил руководитель Россвязи.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области