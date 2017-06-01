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ПМЭФ-2017: подписано соглашение с Федеральным агентством связи

1 июня 11:00 ПМЭФ-2017 Экономика Образование Информация и связь
Подписи под документом поставили губернатор Игорь Орлов и руководитель Россвязи Олег Духовницкий
Подписи под документом поставили губернатор Игорь Орлов и руководитель Россвязи Олег Духовницкий

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Архангельской областью и Федеральным агентством связи. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Орлов и руководитель Россвязи Олег Духовницкий. 

Стороны договорились о взаимодействии по внедрению современных технологий в сфере развития электронной и почтовой связи и филателистических программ.

Игорь Орлов подчеркнул:

«Мы вместе будем наращивать кадровый потенциал в отрасли информационно-коммуникационных технологий в Архангельской области, развивать сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, совершенствовать нормативную базу».

Помимо этого соглашение предполагает шаги, направленные на развитие системы оповещения северян о чрезвычайных ситуациях и проведение тренировок с привлечением сил всероссийских командно-штабных учений, организованных Минобороны.  

— Состоялся разговор о создании инфраструктуры универсальных услуг связи и сбору информации, – пояснил Игорь Орлов. – Кроме того, мы обсудили выпуск почтовых марок, конвертов и художественных карточек, посвящённых истории, культуре, известным жителям Архангельской области.

Напомним, о подписании этого соглашения стороны договорились в марте этого года на форуме «Арктика – территория диалога».

Олег Духовницкий отметил:

«У нас несколько направлений взаимодействия. Это, прежде всего, колледж телекоммуникаций в Архангельске. Сегодня нам очень нужны специалисты в области «больших данных». Мы вместе с губернатором и передовым архангельским учебным заведением будем заниматься этим вопросом».

Он добавил, что вторым направлением сотрудничества станет популяризация достижений Поморья.

— Я имею в виду реализацию космических программ, продвижение исторического и духовного наследия Архангельской области с помощью почтовой связи. Эти и другие направления обязательно поддержит наше ведомство, – заключил руководитель Россвязи.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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