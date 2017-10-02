Архангельский водорослевый комбинат готов поставлять SPA-продукцию в здравницы Кавказа

В Ставрополе состоялся VIII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. В его работе приняла участие делегация Архангельской области, в состав которой был приглашен исполнительный директор Архангельского опытного водорослевого комбината Алексей Коротенков.

Он выступил на круглом столе, посвященном инновациям в области здравоохранения, фармацевтики, косметологии, где рассказал участникам мероприятия о водных биологических ресурсах, из которых комбинат производит продукцию мирового класса. Также были представлены аннотации и буклеты о выпускаемой предприятием продукции.

По словам руководителя, поездка носила ознакомительный характер. На форуме состоялось много полезных встреч с потенциальными партнерами.

— В целом поездка удалась. Получилось донести до участников, в частности, до представителей субъектов Северного Кавказа: Чеченской Республики, Карачаево-Черкессии, что мы на Русском Севере есть! Состоялись контакты с руководителями ряда компаний Ставропольского края, в ходе которых выяснилось, что у населения этой большой территории существует дефицит йода, а это значит, что они являются нашими потенциальными потребителями, – рассказал Алексей Коротенков.

Кроме того, он добавил, что руководство Архангельского опытного водорослевого комбината предложило и намерено отработать с потенциальными партнерами по поставкам для санаториев и здравниц Кавказских минеральных вод SPA-продукции, йодосодержащих продуктов, входящие в ассортиментную линейку предприятия. Кроме того, комбинат готов предложить органические удобрения для сельского хозяйства южных регионов, в частности водорослевую крупку из морских водорослей.

Пресс-служба АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»