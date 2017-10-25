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Центром празднования Дня народного единства в Архангельске станет Красная пристань

25 октября 16:30 Межнациональные отношения События Архангельск

День народного единства в Архангельске будет отмечен фестивалем культур, дегустацией национальных блюд, митингом-концертом и красочным фейерверком.

Площадкой для проведения праздника выбрана Красная пристань.

С 15:00 здесь начнётся праздничная семейная программа и фестиваль национальных кухонь, на котором будут представлены блюда Поморья, Азербайджана и Армении. 

В 16:00 на главной площадке Красной пристани пройдёт митинг-концерт, посвященный празднованию Дня народного единства, который завершится Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области».праздничным фейерверком. 

С 16:45 до 18:30 праздник продолжится выступлением артистов и творческих коллективов.

В 18:30 небо над Красной пристанью озарит ещё один большой праздничный фейерверк.

Кроме того, в этот день Архангельский городской культурный центр приглашает горожан и гостей города на фестиваль культур народов России, праздничные программы, посвященные Дню народного единства, пройдут в домах культуры всех территориальных округов Архангельска.

Хоккей с мячом, «Ночь искусств» и этнографический диктант

Еще целый ряд мероприятий, посвящённых празднованию Дня народного единства, планируется на других площадках.

4 ноября в 13:00 на стадионе «Труд» состоится первый матч суперлиги сезона 2017-2018 по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и казанским «Динамо».

В этот же день с 20:00 часов музеи, театры, галереи, кинотеатры и библиотеки Архангельска откроют двери для участников ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2017».

Накануне, 3 ноября, по всей России, а также в странах СНГ пройдет «Большой этнографический диктант». Наша область будет представлена четырьмя региональными площадками: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Коряжме.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, 3 ноября будет организовано онлайн-тестирование на портале «Большого этнографического диктанта». На этом же сайте можно узнать все детали проведения акции.

Праздничные программы 4 ноября подготовлены также во всех муниципальных образованиях Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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