Благоустройство территорий Поморья: время проводить торги

Ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии под руководством министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрея Поташева.

На сегодняшний день муниципальные программы формирования современной городской среды утверждены во всех городах и районах области. В общей сложности для благоустройства отобраны 172 дворовые и 51 общественная территории, а также 12 парков.



На проведение работ за счёт средств федерального и областного бюджетов выделено более 285 млн рублей. Кроме того, участие в софинансировании примут и местные бюджеты.

На сегодняшний день в большинстве муниципалитетов завершена работа по утверждению дизайн-проектов благоустройства территорий и парков. Проведение экспертизы сметной документации – также на финишной прямой.

— В Поморье стартовал важнейший этап реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»: объявление торгов и проведение конкурсов, – подчеркнул Андрей Поташев. – Настоятельно рекомендую всем муниципальным образованиям незамедлительно включиться в эту работу.

Министр отметил: в 16 муниципальных районах и городских округах до сих пор не объявлены торги по выбору подрядчика для работ по благоустройству.

Города Мирный, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а также Устьянский, Коношский, Верхнетоемский, Ленский, Мезенский, Онежский, Вельский, Пинежский, Холмогорский, Плесецкий и Котласский районы пока представили лишь ориентировочные сроки объявления конкурсных процедур.

— На следующем заседании межведомственной комиссии спросим с каждого: объявлены торги или нет, – предупредил Андрей Поташев.

Есть и положительные примеры. Няндомский район все организационные мероприятия выполняет с опережением графика. Там уже состоялись торги, и подрядчиком на выполнение работ по благоустройству территорий стало АО «Плесецкое дорожное управление».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области