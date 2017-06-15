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Бойцовки снова в деле

В Поморье тор­жест­вен­но откры­ли III сту­ден­чес­кий тру­до­вой семестр

15 июня 18:30 Районы Общество Молодежь Строительство
Движение студенческих трудовых отрядов, зародившееся в Архангельской области в 1966 году, сегодня переживает новый подъём
Движение студенческих трудовых отрядов, зародившееся в Архангельской области в 1966 году, сегодня переживает новый подъём

Пять лет назад в Архангельской области возродили традицию торжественного вручения трудовых путёвок командирам студенческих отрядов.

В этом году более 600 молодых людей из Архангельской области отправятся в третий трудовой семестр. Это строители, педагоги, проводники, сервисные и сельскохозяйственные отряды, а также особая гордость Поморья  – первый медицинский отряд «Коллеги», куда вошли студенты из разных медицинских вузов страны, в том числе из СГМУ.

Бойцов приветствовал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он тоже прошел школу стройотрядов: в 1986–1987 годах будущий губернатор был Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв вручил Игорю Орлову именную бойцовкуглавным инженером зонального штаба РСО «Ленинградец».

— Я рад, что стройотрядовское движение возрождается, становится на новые рельсы, встраивается в современную жизнь, что студенты, молодые люди демонстрируют высокую готовность созидать, делать нашу страну лучше, – сказал Игорь Орлов.

Он подчеркнул: Архангельская область вносит большой вклад в развитие стройотрядовского движения. Впервые в современной России сформирован медицинский отряд. Пятьдесят студентов-медиков на должностях младшего медицинского персонала будут работать в областной и первой городской больницах Архангельска.

После двухлетнего перерыва 15 человек в составе сводного отряда «Гандвик» округа отправится на остров Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа для решения экологической задачи – ликвидации техногенного мусора.

По традиции бойцы студенческих отрядов Архангельской области будут защищать честь региона на всероссийских и межрегиональных проектах стройотрядовского движения.

Игорь Орлов вручил трудовые путёвки отрядам, оправляющимся на строительство космодрома «Восточный», на сельскохозяйственный работы в Крым, на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» в Челябинскую область, на строительные объекты в Санкт-Петербурге и Калининграде, в детские оздоровительные лагеря.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв вручил Игорю Орлову именную губернаторскую 
Григорий Ковалёв: «В движение молодёжных трудовых отрядов Поморья вливаются новые учебные заведения»бойцовку.

— В движение молодёжных трудовых отрядов Поморья вливаются новые учебные заведения. В Няндоме из учащихся железнодорожного техникума сформирован студенческий отряд проводников. В Вельске на базе сельскохозяйственного техникума создан сельскохозяйственный отряд, в Онеге – строительный, – рассказал Григорий Ковалёв.

С открытием трудового семестра студентов поздравили ректор САФУ Елена Кудряшова, начальник управления по социальной и воспитательной работе СГМУ Елена Корниенко, исполняющий обязанности директора регионального штаба молодёжных трудовых отрядов Владимир Соболев.

Торжественная церемония открытия третьего трудового семестра завершилась исполнением гимна студенческих отрядов Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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