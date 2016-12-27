Подготовка к предстоящему международному форуму «Арктика – территория диалога» стала одной из главных тем традиционной итоговой пресс-конференции губернатора Архангельской области.

Центральная тема форума – «Человек в Арктике» – призвана объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

— Мы рассчитываем, что Форум охватит все аспекты деятельности арктических территорий – от производства и инвестиций до экологической и медицинской составляющей и ряда других направлений, – подчеркнул Игорь Орлов.

Глава региона сообщил, что в рамках этого мероприятия планируется провести форум северных городов. Он позволит обменяться опытом, обсудить эффективные подходы к территориальному планированию и укрепить межрегиональные связи.

От Госкомиссии до Арктических игр

В эти же дни в Архангельске запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина и молодёжный форум «Арктика. Сделано в России».

Как рассказал Игорь Орлов, в дни форума планируется организовать и провести ряд спортивных и культурных мероприятий, в том числе – Арктические игры, где будут представлены основные зимние виды спорта и даже хоккей в валенках, турнир по которому уже проходил на Соловках.

Губернатор подчеркнул, что проведение форума «Арктика – территория диалога» даст синергетический эффект для региона: привлечение инвестиций на реализацию арктических проектов, развитие инфраструктуры гостеприимства, стимулирование малого и среднего бизнеса.

«Включиться в глобальные процессы»

Организация этого знакового события позволит привлечь дополнительные инвестиции и в развитие инфраструктуры Архангельска. Так, планируется ввод в строй новых объектов, в том числе – современного общежития САФУ, которое будет использовано для размещения участников.

В перспективе центром мероприятий форума, который, напомним, будет проходить раз в два года именно в Архангельске, станет построенный выставочно-деловой комплекс.

— Арктика для нас – это стратегический проект. По ряду направлений, таких как добыча полезных ископаемых, военная логистика, создание ситуационных центров МЧС, мы начинаем получать инвестиции. Это обеспечит дальнейшее развитие региона и позволит включиться в глобальные процессы, – подчеркнул Игорь Орлов. – Использовать территориальный, экономический, транспортный ресурс – задача любой власти. И мы этим занимаемся.

Приглашения разосланы

Напомним, форум «Арктика – территория диалога» пройдёт с 29 по 31 марта 2017 года на базе Северного (Арктического) федерального университета и областного театра драмы им. М.В. Ломоносова.

В столицу Поморья приедут более тысячи гостей из России и из-за рубежа: дипломаты, члены правительств, представители международных организаций, научных кругов и бизнеса, СМИ.

Как сообщил Игорь Орлов, приглашения принять участие в форуме направлены МИД РФ главам всех государств имеющих территории в Арктике, в том числе – президенту Соединенных Штатов Америки.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте форума.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области