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Лечебно-творческие мастерские открыты в областной психиатрической больнице

11 октября 16:20 Общество Архангельск

Мероприятия были приурочены ко Всемирному дню психического здоровья. Красную ленточку на входе разрезали министр здравоохранения Антон Карпунов и председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по здравоохранению и социальным вопросам Сергей Эммануилов.

Заведующая отделением для лиц, страдающих психическими расстройствами Татьяна Скрылева рассказала, что опыт лечения пациентов через творчество реализуется в больнице более десяти лет. В творческие мастерские он оформился в 2012 году на базе второго больничного комплекса для пациентов, получающих продолжительное лечение. Хорошие результаты сподвигли коллектив отделения создать мастерские для реабилитации пациентов и в первом больничном комплексе.

В выделенных помещениях провели ремонт, закупили необходимые инструменты и материалы. Создали все условия для обучения пациентов доступным профессиональным навыкам, способствующим восстановлению их личностного и социального статуса – шитью, вязанию, бисероплетению, квиллингу, столярному делу, рисованию, ткачеству.

— Привлечение пациентов к трудовой и реабилитационной деятельности в лечебно-творческих мастерских облегчает социальную адаптацию. Под руководством медицинских работников через творчество человек прорабатывает свои эмоции и чувства, – пояснила главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения Архангельской области, заместитель главного врача Архангельской клинической психиатрической больницы по медицинской части Эльвира Конопленко.

В работе лечебно-творческих мастерских совместно с медиками принимают участие социальные работники. В новых мастерских занятия будут проходить по расписанию каждый день.

В актовом зале министр здравоохранения Антон Карпунов поблагодарил сотрудников психиатрической службы за их труд:

— На выставке в мастерских мы увидели работы пациентов – они светлые, спокойные и добрые. Из чего можно сделать вывод, что у вас отлично получается то, что вы делаете. К сожалению, в обществе сформировано негативное отношение к людям с психическими расстройствами. Наша общая задача не только оказывать медицинскую помощь, но и формировать уважительное отношение к людям, страдающим от этих недугов, – обратился к коллективу Антон Карпунов.

Сергей Эммануилов вручил приветственный адрес и благодарность от депутатов областного Собрания главному врачу Архангельской клинической психиатрической больницы Виктору Амосову за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в дело охраны здоровья граждан.

— За последние десятилетия идеология и организация оказания психиатрической помощи существенно изменилась, – отметил Сергей Эммануилов. – Она приспосабливается к современным реалиям. Ваш профессионализм и сотрудничество с коллегами в других регионах и странах приносит свои позитивные плоды.

Во встрече с коллективом также приняли участие глава Приморского района Валентина Рудкина и глава Талажского муниципального образования Андрей Рыженков.

Напомним, с 9 по 13 октября в Архангельской области проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню психического здоровья: консультации для населения по организационным, правовым и социальным вопросам, связанным с оказанием психиатрической помощи, в том числе по телефонам «горячей линии», образовательные семинары и лекции для специалистов, студентов и населения по вопросам сохранения психического здоровья, психологические тренинги, дни открытых дверей в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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