Лучших молодёжных лидеров региона ждут региональном этапе всероссийского конкурса

Организатором регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер XXI века» выступает областной Дом молодёжи при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.

К участию приглашается молодёжь от 11 до 30 лет – активисты, лидеры и руководители общественных объединений и некоммерческих организаций. Кандидаты на звание «Лидер XXI века» должны иметь стаж общественной работы или опыт участия в деятельности общественного объединения не менее одного года.



В рамках конкурса молодым лидерам нужно успешно представить себя и свой проект, а участники номинаций «Руководитель» должны рассказать о программе деятельности общественного объединения, которое возглавляют.

Победители конкурса отправятся на федеральный этап, в котором примут участие более 300 молодых лидеров со всей России.

Заявки на участие принимаются до 29 октября 2017 года в АИС «Росмолодежь».

Номинации конкурса:

«Активист детского общественного объединения 11–13 лет»;

«Лидер детского\молодежного общественного объединения 14–15 лет»;

«Лидер детского\молодежного общественного объединения 16–17 лет»;

«Лидер детского общественного объединения 18–25 лет»;

«Лидер молодежного общественного объединения 18–25 лет»;

«Лидер молодежного общественного объединения 26–30 лет»;

«Руководитель детского общественного объединения 18–25 лет»;

«Руководитель детского общественного объединения 26–30 лет»;

«Руководитель молодежного общественного объединения 26–30 лет».

ГАУ АО «Молодежный центр»