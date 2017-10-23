Лучших молодёжных лидеров региона ждут региональном этапе всероссийского конкурса

Организатором регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер XXI века» выступает областной Дом молодёжи при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.
К участию приглашается молодёжь от 11 до 30 лет – активисты, лидеры и руководители общественных объединений и некоммерческих организаций. Кандидаты на звание «Лидер XXI века» должны иметь стаж общественной работы или опыт участия в деятельности общественного объединения не менее одного года.
В рамках конкурса молодым лидерам нужно успешно представить себя и свой проект, а участники номинаций «Руководитель» должны рассказать о программе деятельности общественного объединения, которое возглавляют.
Победители конкурса отправятся на федеральный этап, в котором примут участие более 300 молодых лидеров со всей России.
Заявки на участие принимаются до 29 октября 2017 года в АИС «Росмолодежь».
Номинации конкурса: