Алмазы Поморья пополнили казну региона почти на два миллиарда рублей

Добыча алмазов в Архангельской области по итогам 2016 года превысит 5,4 млн карат

Миллиард 916 миллионов рублей – такова сумма налога на добычу природных алмазов, поступившая в бюджет Архангельской области за 11 месяцев этого года.

Как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин, это на 27,5 процента выше показателя прошлого года за аналогичный период.



— Это на 300 млн рублей больше, чем поступило налога на добычу алмазов за весь 2015 год, – отметил министр.

Напомним, алмазы Поморья добывают два предприятия:

АО «Архангельскгеолдобыча» на месторождении им. В. Гриба, состоящем из одной алмазоносной трубки с запасами полезного ископаемого более 68 миллионов карат;

ПАО «Севералмаз» на месторождение им. М.В. Ломоносова, включающего в себя шесть кимберлитовых трубок с запасами, превышающими 208 миллионов карат.

На базе обоих месторождений созданы горно-обогатительные комбинаты, которые в прошлом году заработали на полную мощность.

Мощность ГОКа им. В. Гриба составляет 4,5 миллиона тонн алмазосодержащей руды в год, Ломоносовского ГОКа – 4 миллиона тонн.

В прошлом году предприятия добыли в общей сложности 5,4 миллиона карат. Прогнозируется, что объёмы добычи алмазов по итогам уходящего года значительно превысят этот показатель.

Константин Доронин напомнил: тема развития горнодобывающего сектора Поморья ярко прозвучала в этом году на 45-х Ломоносовских чтениях, приуроченных к 305-летию со дня рождения великого учёного.

— Мы ожидаем, что перспективы развития арктических территорий, связанные с добычей алмазов и других полезных ископаемых, заинтересуют и гостей форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске 29-31 марта будущего года, – подчеркнул министр.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области