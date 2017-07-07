Общественники обсудили вопросы развития спорта

При агентстве по спорту Архангельской области прошло очередное заседание общественного совета.

— Общественность с каждым годом играет все более важную роль при обсуждении самого широкого круга вопросов, – отметил начальник отдела развития спортивной инфраструктуры агентства по спорту Архангельской области Дмитрий Малков.

На заседании рассмотрели обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля за организациями, осуществляющими спортивную подготовку.

Также представители общественного совета были включены в конкурсную и аттестационную комиссии агентства и в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, общественники предложили представить к поощрению государственной наградой Российской Федерации главного тренера по плаванию регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Ирину Будо.

Напомним, общественный совет при агентстве по спорту Архангельской области был создан в 2016 году и за это время успел обсудить немало важных вопросов, касающихся развития спорта на территории Поморья.

Агентство по спорту Архангельской области