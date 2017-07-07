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Имя Ломоносова объединяет Холмогоры и Фрайберг: на пороге новых начинаний

7 июля 17:25 Международные связи НКО
Сотрудничество с фондом супругов Энгель началось в мае 2014 года
Сотрудничество с фондом супругов Энгель началось в мае 2014 года

Основные направления совместной просветительской и культурной работы между администрацией Холмогорского района, Архангельской областью, мэрией города Фрайберг (Германия), Ломоносовским фондом и благотворительным фондом супругов Энгель были определены соглашением о партнёрстве и сотрудничестве, подписанном сегодня во Фрайберге.

Документ скрепили подписями глава Холмогорского района Наталья Большакова, обербургомистр Фрайберга Свен Крюгер, председатель правления межрегионального общественного Ломоносовского фонда Виталий Фортыгин, учредитель благотворительного фонда супругов Энгель Франк-Михаэль Энгель.

Церемония состоялась при участии губернатора Игоря Орлова, советника Посольства РФ в Берлине Вадима Данилина, ректора Фрайбергской горной академии Клауса Дитера Барбкнехта, представителей Дома Ломоносова во Фрайберге.

Соглашение также предполагает расширение экспозиций историко-мемориального музея М.В. Ломоносова в Архангельской области и Дома Ломоносова во Фрайберге, совместные программы и проекты, ежегодный обмен школьными группами и педагогами.

Напомним, сотрудничество с фондом супругов Энгель началось в мае 2014 года. Тогда по приглашению губернатора Игоря Орлова немецкие меценаты впервые побывали в Архангельске.

В сентябре 2016 года супруги Энгель вновь посетили Архангельскую область. Ключевой темой визита стало обсуждение вопросов организации ежегодных групповых культурно-образовательных поездок школьников из села Ломоносово во Францию.

В ходе визита были рассмотрены возможности других проектов, в частности – строительства на средства фонда супругов Энгель универсальной спортивной площадки в селе Ломоносово. Проект курирует министерство образования Архангельской области и администрация Холмогорского района. Он будет завершён в сентябре 2017 года.

Кроме того, в этом году успешно реализован культурно-досуговый проект для школьников: с 16 июня по 1 июля 2017 года первая группа лучших учеников из села Ломоносово побывала в Бургундии. Школьники посетили культурные объекты ЮНЕСКО, встречались со сверстниками, занимались спортом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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