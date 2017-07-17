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Активисты ТОС ремонтируют сельский клуб на Каргополье

17 июля 12:20 Общество Общественное самоуправление Каргополь

Орган ТОС «Троицкая сторонка» деревни Семёновская Каргопольского района создан в 2015 году.

В 2017 году его проект «Тепло родному клубу» стал одним из победителей конкурса проектов ТОС на территории Каргопольского  района. Общий объем финансовой поддержки проекта из регионального и муниципального бюджетов составил 71,5 тысячи рублей.

Клуб – единственное административное здание в деревне Семеновская. Здесь проходят все самые важные мероприятия – от концертов до сельских сходов, проводятся занятия по рукоделию и художественной самодеятельности.

По проекту «Тепло родному клубу» в здании будет отремонтирована печь, которая сейчас находится в аварийном состоянии. В работе примут участие активисты ТОС,  жители деревни, специалисты МБУК «Каргопольский МКЦ».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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