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Архангельский Снеговик приглашает детей в путешествие

18 января 11:00 Районы Туризм

Областное управление развития туризма выпустило красочный путеводитель по родному краю для родителей с детьми.

Брошюра предназначена для бесплатного распространения в школах Архангельской области, туроператоров, отделов туризма районных администраций, туристско-информационных центров. 

Сегодня Поморье привлекает туристов не только обилием культурных и природных достопримечательностей, но и наличием комфортных гостиниц, туристических баз, экскурсионных программ и сказочных историй.

Новое издание в компактной форме даёт полезную для туристов информацию обо всех, включая самые удалённые, территориях Архангельской области 

Например, раздел «За вдохновением» знакомит с местами, где родились Михаил Ломоносов, Степан Писахов, Фёдор Абрамов.

Экскурсоводом по страницам брошюры издатели сделали Снеговика. Один из символов столицы Поморья знакомит детей и их родителей с каждым разделом.

— Это отличное подспорье для знакомства с родным краем, которое призвано не только сориентировать и познакомить с туристическими маршрутами, но и вдохновить на путешествия наше подрастающее поколение, – рассказала заместитель министра культуры Поморья Светлана Зеновская.

Управление развития туризма Архангельской области

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