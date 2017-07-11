Горячая линия по правовым вопросам для пожилых продолжает свою работу

С февраля 2017 года на территории Архангельской области работает социальный проект «Передвижная юридическая приёмная для пожилых граждан на селе». Его инициатором выступил центр юридической помощи «Защита» из Виноградовского района.

Напомним, что в 2016 году эта некоммерческая организация выиграла президентский грант для НКО. В рамках социального проекта для пожилых граждан были выпущены информационные листы «Полезные телефоны», проведено 11 семинаров «Уроки правовой грамотности» по вопросам жилищного, земельного, семейного и налогового законодательства.

Результаты семинаров с подробным разбором типичных ошибок будут опубликованы в правовом бюллетене «Защити свои права».

Итоги социального проекта подведут в сентябре 2017 года на круглом столе с участием представителей общественности, органов государственной власти, местного самоуправления и СМИ.

Центр «Защита» регулярно проводит индивидуальные консультации. Действует «Горячая правовая линия» по телефону: (81831) 2-10-16, открыта интернет-приёмная.

Напомним, первый в 2017 году конкурс на получение президентского гранта для НКО завершился в мае. Заявки на получение федерального финансирования подали более 50 некоммерческих организаций Архангельской области. Итоги конкурса будут подведены не позднее 31 июля 2017 года.