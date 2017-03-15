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«Десять шагов к успешному проекту»: Кенозерье собирает представителей ТОС

15 марта 17:20 Общественное самоуправление

С 16 по 19 марта региональный департамент по местному самоуправлению совместно с ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» проводит большой семинар по программе «Десять шагов к успешному проекту».

В работе семинара, который пройдёт в деревне Морщихинская, примут участие более 60 представителей территориального общественного самоуправления из Архангельской и Новгородской областей, сотрудники муниципальной и областной власти, эксперты из Архангельска и Москвы, специалисты Кенозерского национального парка.

Одним из экспертов на семинаре выступит директор АНО «Агентство развития сельских инициатив» (Москва) Светлана Копылова. Она расскажет о методах вовлечения населения в реализацию проектов территориального развития.

Практическая часть семинара будет посвящена созданию проектов, подготовке проектных заявок и их успешной реализации.

По словам директора департамента по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области Натальи Кадашовой, семинара должен повысить профессиональную компетенцию активистов ТОС.

— Новые знания, в том числе в области проектного управления, сегодня необходимы для успешной реализации тех идей, которые есть у органов ТОС, – сказала Наталья Кадашова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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