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Игорь Орлов:
«Муниципальные предприятия должны быть примером поведения на рынке»

8 февраля 12:30 ЖКХ Районы

Задолженность по зарплате перед работниками МУП «ЛУКом» (Лешуконский район) должна быть погашена в обязательном порядке. Такую задачу поставил губернатор Игорь Орлов перед администрацией района и конкурсным управляющим предприятия.

В совещании приняли участие представители прокуратуры и МВД, службы судебных приставов, министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, регионального министерства труда, занятости и социального развития и администрации района.

Как пояснил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев, в 2013 году МУП «Лешуконская управляющая компания» (МУП «ЛУКом») по иску УК «Лешуконье» была признана банкротом, решением арбитража было открыто конкурсное производство. Вместе с тем, на момент открытия конкурсного производства МУП «ЛУКом» было вполне работоспособным, обладало необходимой техникой и помещениями.

Однако назначенный на тот момент конкурсный управляющий принял решение о прекращение хозяйственной деятельности, большинство работников предприятия были сокращены. В последующем на предприятии сменилось четыре конкурсных управляющих. За это время сформировалась задолженность по заработной плате, которая сейчас составляет 560 тысяч рублей.

Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области совместно с администрацией района было разработано несколько вариантов решения вопроса по погашению задолженности.

Как рассказал в ходе рабочего совещания новый конкурсный управляющий МУП «ЛУКом» Михаил Федоров, в настоящее время проведена инвентаризация имущества предприятия, завершается его оценка. Предполагается, что часть имущества будет приобретена районом. Эти средства будут направлены на погашение задолженности по заработной плате, подчеркнул Михаил Федоров.

Ситуация в целом и ходе реализации предложенных мероприятий находится на контроле и в министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области, и в администрации района.

Подводя итоги совещания, губернатор Игорь Орлов предложил профильному министерству совместно со всеми заинтересованными сторонами разработать комплекс мер, который позволил бы исключить повторение подобных ситуаций в дальнейшем.

— Муниципальные предприятия должны быть образцом, примером поведения на рынке, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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