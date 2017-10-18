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«Премия Траектория» определит лучшие проекты содействия профориентации молодёжи

18 октября 18:20 Общество Молодежь

До 31 октября продолжается приём заявок на участие в конкурсе лучших практик профессионального самоопределения молодёжи «Премия Траектория».

Конкурс проводится в рамках реализации одного из приоритетных направлений государственной молодёжной политики – профессионального самоопределения молодого поколения.

Принять участие в конкурсе могут организации, которые реализуют проекты, программы, мероприятия профессиональной и предпрофессиональной подготовки и обучения.

Для участия необходимо не позднее 31 октября зарегистрироваться через АИС «Молодежь России».

Премия вручается в номинациях:

  • «Территория»;
  • «Профессионал»;
  • «Профессиональный выбор»;
  • «Инициатива».

С 1 по 15 ноября пройдет заочный этап конкурса. Финал состоится в Москве 30 ноября.

С подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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