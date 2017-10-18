«Премия Траектория» определит лучшие проекты содействия профориентации молодёжи

До 31 октября продолжается приём заявок на участие в конкурсе лучших практик профессионального самоопределения молодёжи «Премия Траектория».

Конкурс проводится в рамках реализации одного из приоритетных направлений государственной молодёжной политики – профессионального самоопределения молодого поколения.

Принять участие в конкурсе могут организации, которые реализуют проекты, программы, мероприятия профессиональной и предпрофессиональной подготовки и обучения.

Для участия необходимо не позднее 31 октября зарегистрироваться через АИС «Молодежь России».



Премия вручается в номинациях:

«Территория»;



«Профессионал»;



«Профессиональный выбор»;



«Инициатива».



С 1 по 15 ноября пройдет заочный этап конкурса. Финал состоится в Москве 30 ноября.

С подробной информацией можно ознакомиться здесь.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области