«Премия Траектория» определит лучшие проекты содействия профориентации молодёжи

До 31 октября продолжается приём заявок на участие в конкурсе лучших практик профессионального самоопределения молодёжи «Премия Траектория».
Конкурс проводится в рамках реализации одного из приоритетных направлений государственной молодёжной политики – профессионального самоопределения молодого поколения.
Принять участие в конкурсе могут организации, которые реализуют проекты, программы, мероприятия профессиональной и предпрофессиональной подготовки и обучения.
Для участия необходимо не позднее 31 октября зарегистрироваться через АИС «Молодежь России».
Премия вручается в номинациях:
С 1 по 15 ноября пройдет заочный этап конкурса. Финал состоится в Москве 30 ноября.
С подробной информацией можно ознакомиться здесь.