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У градостроительных планов появился «срок годности»

20 января 13:15 Строительство Законотворчество

Архангельская область исполнила требования федерального законодательства.

Постановлением правительства региона установлено, что информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утверждённом до 1 января 2017 года, может быть использована в течение 8 лет (до 31 декабря 2024 года).

Напомним, градостроительный план земельного участка необходим для подготовки проектной документации на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. Это документ, в котором наряду с другой информацией указываются:

  • минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
  • информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке;
  • информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Согласно последним изменениям Градостроительного кодекса, при направлении заявления о выдаче разрешения на строительство застройщик в числе других документов прилагает к данному заявлению градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления такого заявления.

По словам министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, максимально возможный восьмилетний срок использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, установлен в целях поддержки инвестиционного потенциала градостроительной сферы, а также снижения возможных рисков для инвесторов Архангельской области.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

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