У градостроительных планов появился «срок годности»

Архангельская область исполнила требования федерального законодательства.
Постановлением правительства региона установлено, что информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утверждённом до 1 января 2017 года, может быть использована в течение 8 лет (до 31 декабря 2024 года).
Напомним, градостроительный план земельного участка необходим для подготовки проектной документации на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. Это документ, в котором наряду с другой информацией указываются:
Согласно последним изменениям Градостроительного кодекса, при направлении заявления о выдаче разрешения на строительство застройщик в числе других документов прилагает к данному заявлению градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления такого заявления.
По словам министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, максимально возможный восьмилетний срок использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, установлен в целях поддержки инвестиционного потенциала градостроительной сферы, а также снижения возможных рисков для инвесторов Архангельской области.