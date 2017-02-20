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Туризм арктический – вектор исторический

20 февраля 16:00 Арктика – территория диалога Арктика Наука Туризм

Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Арктики, а также развитие арктического туризма станет темой одной из дискуссионных площадок в рамках международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске 29–30 марта.

Развитие туризма в северных регионах России имеет большие перспективы и и на сегодня тесно связано, в первую очередь, с организацией ледокольных  круизных туров.

— Очень интересное направление – это ледокольные экскурсии по Белому морю, где традиционно большой туристический потенциал имеют Соловки, а также морское побережье, – считает исполнительный директор Архангельской региональной туристской ассоциации Олег Павлов.

По мнению и.о. директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова, одной из самых актуальных тем для обсуждения на форуме станет доступность объектов историко-культурного наследия в Арктике для иностранных гостей. Для решения этой проблемы требуется организация пунктов пропуска через государственную границу непосредственно на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Кроме того, развитие этого направления невозможно без налаженного транспортного сообщения.

— О росте турпотока бессмысленно говорить, пока нет относительно дешевого способа доставки туристов. Самый простой и понятный путь – организация гражданского авиасообщения через строящийся военный аэродром на острове Земля Александры, – подчеркнул Александр Кирилов. – Решающее слово в этом вопросе за государством: что и как ему интересно развивать в Арктике.

Тем не менее, на островных территориях уже ведется обустройство туристических троп, объектов показа и мест высадки туристов. Специалисты выявляют и ставят на учёт места поморских стоянок, лагерей высокоширотных экспедиций прошлых столетий, первых советских полярных станций.

По мнению директора Архангельского краеведческого музея Натальи Шпановой, тема освоения Новой Земли и Земли Франца-Иосифа остаётся для архангельских историков одной их самых актуальных.

— Важно помнить, скольких усилий и времени стоило политическое решение о принадлежности этих арктических территорий России, – отметила историк.

Краеведы считают, что приобщение к историческому наследию, связанному с освоением Севера, необходимо вести через обустройство музейных комплексов в Арктике, которые закрепят приоритет России в высоких широтах навсегда.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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