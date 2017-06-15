Участники «Команды 29» займутся разработкой моделей детских технопарков

В число двенадцати комплексных задач-кейсов, которые будут разрабатывать участники «Команды 29», включено создание межмуниципального детского технопарка и модели объединения молодёжных лидеров и волонтёров Поморья.

Тему межмуниципального детского технопарка в качестве кейса инициировало министерство образования и науки Поморья. Цель этого проекта – содействие в более активном распространении новых практик, которые позволят вовлечь в научно-техническое творчество как можно больше ребят из городов и районов области.

— За последние два года в регионе в полтора раза выросло количество ребят, занимающихся техническим творчеством. Это направление является одним из приоритетных в системе дополнительного образования детей, – заявил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Хочу отметить, что в ближайшее время структура функционирования кружков и секций будет пересмотрена, поскольку есть необходимость в качественно новом подходе к этой сфере.

Проектной команде на форуме будет предложено провести исследование по своим муниципальным образованиям, собрать сведения об интересе подростков к научно-техническому творчеству, востребованности направлений обучения.



Еще один кейс, который разберут участники «Команды 29» – модель объединения молодёжных лидеров и волонтёров в Архангельской области. Его заказчиком выступило региональное управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.

Как показывает практика, далеко не все молодые жители Архангельской области вовлечены в деятельность различных молодёжных, волонтёрских организаций и в целом в развитие региона.

Участникам этой проектной группы предлагается возможность разработать решение организации системной работы объединения, состоящей из четырёх составляющих: мотивация, идеология, цель, действия.

Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв подчеркнул:

«Цели у каждого объединения волонтёров разные. Задача правительства Архангельской области – выработать в диалоге с обществом единый подход к работе добровольцев».

Напомним, форум «Команда 29» пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе, на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». В форуме примут участие около 200 представителей молодого поколения из всех районов и городов Архангельской области.

В этом году форум будет работать исходя из новой концепции, которая подразумевает работу проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона.

Одним из разработчиков образовательной части форума совместно с областным Домом молодёжи выступила Корпорация развития Архангельской области.

Для того, чтобы принять участие в региональном молодёжном образовательном форуме «Команда 29», необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке.

ГАУ АО «Молодёжный центр»