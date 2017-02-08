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9 февраля состоится первый домашний матч «Водника» в чемпионате России

8 февраля 17:00 Спорт
Фото Романа Абрамовского
Фото Романа Абрамовского

9 февраля «Водник» проведет первый домашний матч в рамках II этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Его соперником станет «Уральский трубник». 

Команда из Первоуральска в этом сезоне неплохо выступает в национальном первенстве и заслуженно вошла в квартет сильнейших в группе «Восток». Второй этап чемпионата России они начали с двух побед над клубами Казани и Москвы.

В копилке «Водника», в свою очередь, пока нет набранных очков. Поэтому в предстоящем матче желто-зеленым нужна только победа.

Стоит отметить, что в последнее время очное противостояние этих соперников проходит в упорной и бескомпромиссной борьбе. Наша команда и региональный центр развития спорта «Водник» приглашают всех жителей областного центра на трибуны стадиона «Труд». Для всех болельщиков будут работать торговые точки с горячими напитками и пирожками, полевая кухня.

Начало матча в 19:00.

Агентство по спорту Архангельской области

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