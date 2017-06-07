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Андрей Поташев:
«Все долги за топливно-энергетические ресурсы должны быть погашены до 15 августа»

7 июня 9:15 Районы Энергетика

В правительстве региона состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы.

По слова министра ТЭК и ЖКХ Андрея Поташева, на сегодняшний день общая просроченная задолженность муниципальных учреждений перед ПАО «Архэнергосбыт» за электроэнергию составляет свыше 16 миллионов рублей.

При этом больше миллиона рублей должны Котласский, Вельский, Приморский и Верхнетоемский районы. Ещё 16 миллионов энергетики пытаются взыскать по договорам переуступки долга (цессии).

Однако муниципалитеты не спешат рассчитываться за энергоресурсы. Исправить  положение помогают обращения в суды и штрафные санкции за просрочку. По состоянию на 1 мая 2017 года «Архэнергосбыт» выставил муниципальным образованиям пени на сумму свыше четырёх миллионов рублей.

— Главам районов необходимо понимать, что за просроченную задолженность необходимо будет платить дополнительные штрафы из бюджета муниципальных образований. Поэтому сегодня важно в первую очередь рассчитаться со старыми долгами, чтобы войти в нормальный график текущих платежей, – отметил Андрей Поташев.

Не менее остро стоит вопрос погашения задолженности за электроэнергию учреждений системы здравоохранения. В лидерах со знаком «минус» идут Коряжемская ЦРБ (долг 4,2 миллиона рублей) и Мезенская ЦРБ (почти миллион рублей). При этом часто суммы задолженности у двух сторон разные. На сегодняшний день идёт процесс уточнения долгов и графиков платежей.

— Все сверки текущей и просроченной задолженности должны быть завершены к 16 июня. До 15 августа все долги муниципальных учреждений за топливно-энергетические ресурсы должны быть полностью погашены. Это гарантия качественной подготовки объектов ТЭК И ЖКХ к новому отопительному сезону 2017–2018 годов, – подчеркнул министр.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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