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Игорь Орлов:
«Внедрение целевых моделей необходимо для экономического развития области»

20 февраля 15:15 Общество Инновации

Губернатор Игорь Орлов настоятельно порекомендовал муниципальным властям активнее включаться в работу по реализации 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

Напомним, целевые модели обсуждались под руководством Президента Владимира Путина на заседании президиума и консультативной комиссии Госсовета в Ярославле и утверждены постановлением Правительства РФ.

В целевых моделях закреплён целый ряд принципиальных для повышения активности бизнеса моментов. В том числе – упрощение получения разрешений на строительство, регистрации права собственности на земельные участки, подключения к инженерным сетям и коммуникациям.

Конкретными результатами реализации целевых моделей должно стать, например, сокращение времени на получение разрешения на строительство, на подключение к электросетям, времени постановки на кадастровый учёт.

Участие местных властей в этом процессе принципиально важно для достижения поставленных результатов.

— Настоятельно рекомендую муниципалитетам включиться в эту работу, погрузиться в саму технологию, создать необходимые подразделения на уровне муниципальных органов власти, например, муниципальные проектные комитеты, разработать соответствующий план действий, – заявил Игорь Орлов.

Как подчеркнул глава Поморья, реализация плана должна обеспечиваться непосредственным вниманием главы муниципалитета.

— Это управление изменениями, которые определяют экономическое развитие региона и страны, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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