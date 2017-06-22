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Общественные представители: в диалоге с властью

22 июня 9:45 Губернатор

Вопросы взаимодействия обсудили на видеосовещании представители региональной власти и общественные представители губернатора Архангельской области в районах

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев познакомил участников совещания с новыми общественными представителями в  Котласе, Котласском, Мезенском, Плесецком, Ленском, Красноборском районах и посёлке Соловецкий. Они были назначены на эту должность в апреле 2017 года.

В повестке дня совещания – вопросы оказания медицинской  помощи, работы с обращениями граждан и наградными документами.

Самыми активными сегодня являются общественные представители в Вельском районе (Галина Верёвкина), Пинежском (Наталья Шатровская), Холмогорском (Вера Жернакова), Няндомском (Валентина Тоболева), на Соловках (Нина Постоева), на Новой Земле (Сергей Винник).Как сообщили в управлении по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области, такие совещания, семинары и встречи проводятся регулярно.

Институт общественных представителей действует  в Архангельской области с 2008 года и является эффективным механизмом взаимодействия власти и общества. Сегодня во Поморья работает 31 общественный представитель губернатора.

Они являются своего рода проводниками между властью и населением, обеспечивая «обратную связь» высшего руководства региона с районами и городами, донося информацию о проблемах и вопросах, которые волнуют жителей конкретных муниципальных образований.

Общественными представителями за пять месяцев 2017 года проведено более ста приёмов граждан, рассмотрено свыше 180 обращений граждан. Успешно удалось решить 44 вопроса, в том числе – по адресной помощи, от покупки лекарств до обеспечения дровами.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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