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Геологические изыскания лягут в обоснование проекта глубоководного порта в Сухом море

10 февраля 10:45 Транспорт Строительство
Проведение изысканий – это реальное начало практической деятельности в предпроектной подготовке
Проведение изысканий – это реальное начало практической деятельности в предпроектной подготовке

По результатам геологических исследований будет определена наиболее перспективная точка для строительства глубоководного района Архангельского морского порта.

Об этом было заявлено в ходе инспекционной поездки министра транспорта Поморья Вадима Кривова на место изыскательских работ в районе Куйского маяка.

Предварительные исследования направлены на поиск наиболее экономичного варианта капитального строительства.

Напомним, предполагаемое место расположения глубоководного района Архангельского морского порта – восточное побережье Двинского залива Белого моря.

— В ходе поиска лучшего местоположения терминала было определено четыре точки изысканий, запланировано к бурению шесть скважин, которые позволят нам построить три геологических профиля и понять структуру и типы грунтов, их слойность и глубину, – рассказал генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» Сергей Кокин.

Скважина в районе Куйского маяка – третья по счету. Первые две находятся на акватории северной части Сухого моря.

Заместитель начальника геологической партии Лев Варенцов поделился первыми полученными результатами:

«Профиль сложен четвертичными отложениями. До семи метров залегают мягкопластичные илы, далее идут более плотные суглинки. Такая структура грунта вполне приемлема для строительства».

Полевые работы должны быть закончены к середине февраля. Лабораторные исследования полученных кернов и анализ результатов планируется завершить до 20 марта.

— Проведение изысканий – это реальное начало практической деятельности в предпроектной подготовке. Со своей стороны региональное правительство оказывает проекту всестороннюю поддержку и ведет большую работу с федеральными органами власти по обоснованию строительства глубоководного порта, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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