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Клятву врача дали 296 выпускников СГМУ

29 июня 13:45 Образование
Выпускники СГМУ работают во всех лечебных учреждениях Архангельской области, в других регионах страны и за её пределами
Выпускники СГМУ работают во всех лечебных учреждениях Архангельской области, в других регионах страны и за её пределами

27 июня в Северном государственном медицинском университете состоялось торжественное заседание учёного совета, посвящённое новому выпуску врачей.

С приветственным словом к выпускникам обратилась ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова:

«Вы выбрали благородную профессию – сохранение и укрепление здоровья людей. Не случайно Антон Павлович Чехов сказал: «Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Ваш путь только начинается, и от объёма полученных знаний, преданности профессиональному долгу, милосердия и сострадания зависит ваша будущая востребованность. Впереди у вас главный экзамен – на профессиональную состоятельность и компетентность, умение принимать решения и брать на себя ответственность».

С успешным окончанием обучения выпускников поздравила заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева:

«Глядя на вас, умных, красивых и энергичных, испытываешь чувство радости, гордости и восхищения. Сегодня вы вступаете во взрослую профессиональную жизнь. Вы с успехом справились с непростыми задачами во время обучения и 15 человек стали обладателями красных дипломовготовы прийти на помощь тысячам граждан нашей страны, которые ждут и нуждаются в вас».

В напутственном слове министр здравоохранения региона Антон Карпунов пожелал выпускникам сохранить дружеские отношения, на которых стоит профессиональное сообщество:

— В этот замечательный день в нашей медицинской семье пополнение. Сегодня вы стали нашими коллегами. Выпускники СГМУ работают во всех лечебных учреждениях Архангельской области, в других регионах страны и за её пределами. Знания, полученные в этих стенах, – гарантия успеха и профессионализма. Всегда помните своих наставников, которые научили вас всему, что знают и умеют сами, и оставили с вами частичку своей души.

В торжественной обстановке 296 выпускников дали клятву врача Российской Федерации.

Отметим, что 50 молодых специалистов проходили обучение и получили дипломы в рамках целевой подготовки. 15 человек стали обладателями красных дипломов, которые с особой радостью вручили им почётные доктора СГМУ.

В ближайшие дни выпускникам предстоит пройти аккредитацию, после которой они смогут приступить к работе в первичном звене – участковыми педиатрами и терапевтами поликлиник, стоматологами, провизорами. Квалифицированных врачей особенно ждут в районах Архангельской области.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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