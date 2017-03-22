Депутаты облсобрания предложили увеличить финансирование спортивной сферы

На «Правительственном часе» в Архангельском областном Собрании депутаты обсудили развитие детско-юношеского и школьного спорта в Архангельской области. Наш регион входит в десятку лучших в стране по этому показателю.

Поморье является одним из немногих регионов, где разработана концепция развития детского и юношеского спорта, определены направления развития, критерии по которым спорт развивается и будет развиваться в будущем.



По итогам всероссийского конкурса, который проводит Минспорта России, Архангельская область заняла 9 место среди 85 субъектов Российской Федерации по качеству развития детско-юношеского спорта. Такого результата наш регион не добивался ни разу за все время существования подобных рейтингов.



Как отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, в 2016 году архангельские спортивные школы плавания и гребли на байдарках и каноэ получили статус олимпийского резерва.

Совсем недавно настольный теннис в нашем регионе стал базовым видом спорта. Благодаря этому в 2017 году Архангельская область получила дополнительное финансирование этих видов спорта из федерального бюджета.

В 2017 году впервые для поддержки физкультурно-спортивных организаций, работающих по программам спортивной подготовки, были предусмотрены гранты на общую сумму 5,5 млн рублей.

В рамках федерального проекта, направленного на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом, в 2015 году было отремонтировано 10 спортивных залов, а в 2016 году – 15. В 2017 году эта работа будет продолжена.

Одним из главных показателей эффективности работы региональной власти является доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2015 году в Архангельской области этот показатель составлял 30,7 процента. По итогам 2016 года он увеличился до 31,2 процента. При этом доля школьников, систематически занимающихся физкультурой и спортом за год увеличилась с 45 до 48 процентов.

Разумеется, все эти показатели не могли бы быть реализованы без развития спортивной инфраструктуры. С 2012 года в регионе построено 157 спортивных объектов, 112 из них – спортплощадки.

Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по молодёжной политике и спорту Екатерина Поздеева напомнила:

«Многие муниципальные образования до сих пор не участвуют в программе строительства плоскостных сооружений, хотя 90 процентов затрат на строительство берёт на себя областной бюджет. Необходимо улучшать качество заявок, и тогда мини-футбольные поля, универсальные, хоккейные площадки появятся повсеместно».

— Девятое место среди 85 субъектов – это действительно очень хороший результат, – отметил депутат АОСД Евгений Ухин. – Губернатор Игорь Орлов уделяет большое внимание развитию спорта. Я считаю, что это правильно. Нельзя останавливаться, нельзя уменьшать финансирование этой сферы. Сейчас на спорт мы предусматриваем меньше одного процента от бюджета области. Надо эту долю увеличивать, ведь спорт – это и профилактика преступности, и обороноспособность страны.

Подвёл итог «Правительственного часа» председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке Игорь Чесноков:

«В Архангельской области сформирован единый подход к развитию детского и юношеского спорта. Сегодня необходимо увеличивать программу финансирования строительства плоскостных сооружений, ремонта школьных спортивных залов, оснащения мест для сдачи нормативов ГТО. Предлагаю обратить на это внимание при корректировке областного бюджета на 2017 год и особенно при формировании бюджета на 2018 год».



Агентство по спорту Архангельской области