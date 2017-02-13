В рамках Года экологии в Архангельской области прошёл «День шишки»

Официально его название – «акция по сбору лесосеменного сырья». Цель сбора шишек – пополнение запасов семян хвойных пород, необходимых для проведения лесовосстановительных работ.

В этом году вместе с сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и ЛПК в мероприятии приняли участие работники Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ), лесничеств Поморья и просто неравнодушные В ходе субботника было собрано около четырёх с половиной тонн шишекграждане.

По словам заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Дмитрия Капиталинина, последние три года не отличаются большой урожайностью шишек.

Вместе с тем, благодаря принимаемым мерам, в том числе и подобным акциям, в регионе нет дефицита лесосеменного материала. Запасы семян ели и сосны, по данным регионального ведомства, составляют более двух тонн.

В ходе субботника его участниками было собрано около четырёх с половиной тонн шишек. Урожай будет отправлен для переработки в Единый лесопожарный центр. Полученных в итоге 450 кг семян хватит, чтобы вырастить почти миллион деревьев на площади, равной 270 гектарам.

Сбор лесосеменного материала в лесах области будет продолжаться до апреля, пока шишки не раскроются.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области