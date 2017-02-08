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Первое «золото» первенства России по лыжным гонкам отправилось в Новосибирскую область

8 февраля 13:40 Спорт
Победительница гонки у девушек Екатерина Мегедь
Победительница гонки у девушек Екатерина Мегедь

8 февраля в центре лыжного спорта «Малиновка» Устьянского района стартовала основная программа первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек.

В первый соревновательный день прошли гонки свободным стилем. Девушки бежали дистанцию пять километров, юноши – вдвое длиннее.

На старт женского забега вышли 186 участниц из 47 субъектов РФ. Погода благоволила спортсменам на высокие результаты. В день гонки было ясно и лёгкий морозец.

В гонке с раздельного старта коньковым стилем первой к финишу пришла спортсменка из Новосибирской области, кандидат в мастера спорта Екатерина Мегедь.

— Я первый раз на этой трассе, вчера была только тренировка. Очень сложная дистанция. Большие перепады высот. Хорошо, тренеры «гнали» по дистанции, и я уже знала, что иду первой, – сказала после завершения гонки Екатерина Мегедь.

Первой свою воспитанницу с победой поздравила тренер сборной Новосибирской области.

— Пять дней назад мы выиграли первенство Сибирского федерального округа и отобрались на Россию. Думали, что будем в тройке, потому что не успели пройти акклиматизацию. Но сегодня все сложилось удачно, – сказала Марина Вострикова.

Второе место завоевала представительница Томской области Алёна Баранова, «бронзу» выиграла Анастасия Румянцева из Московской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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