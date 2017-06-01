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Орловские рысаки агрофирмы «Вельская» – победители конного фестиваля СЗФО

1 июня 12:50 Агропром Вельск
Хорошевский коневодческий комплекс – единственный аттестованный племенной репродуктор по разведению орловских рысаков на Северо-Западе России
Хорошевский коневодческий комплекс – единственный аттестованный племенной репродуктор по разведению орловских рысаков на Северо-Западе России

Фестиваль орловского рысака СЗФО России состоялся в городе Луга Ленинградской области на базе конного завода «Калгановский».

Мероприятие проводилось под эгидой Всероссийского научно-исследовательского института коневодства и ассоциации рысистого коневодства.

В фестивале участвовали более ста лошадей. Архангельскую область представляли орловские рысаки АО «Агрофирма «Вельская» – Визажист и Знать.

Визажист одержал уверенную победу в ринге молодых лошадей в возрасте двух лет, а Знать стала бесспорной фавориткой среди рысаков-трёхлеток.

По результатам оценки комиссии обе лошади в своих возрастных категориях были признаны лучшими орловскими рысаками Северо-Запада России и получили дипломы и кубки первой степени фестиваля.

Как сообщила министр АПК и торговли Ирина Бажанова, на сегодняшний день Хорошевский коневодческий комплекс АО «Агрофирма «Вельская» является единственным аттестованным племенным репродуктором по разведению лошадей орловской рысистой породы в Северо-Западном регионе России.

В хозяйстве насчитывается 127 лошадей, из них 81 – лошади орловской рысистой породы.

— Победа вельских лошадей на фестивале орловского рысака СЗФО ещё раз подтверждает высокий статус коневодческого комплекса и говорит о качественной племенной работе специалистов хозяйства, – подчеркнула Ирина Бажанова.

Напомним, 22 июля в Вельске на территории Хорошевского коневодческого комплекса состоятся вторые областные конноспортивные соревнования «Гордость Поморья» на приз губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Кроме того, 23 июля там же пройдёт XXVI областная выставка «Животноводство Поморья 2017».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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