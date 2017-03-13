«Большой круг» снова собрал в Поморье жителей области всех национальностей

В этом году «Большой круг» принимают три района области: 12 марта – поселок Боброво Приморского района, 13 марта – Коношский и 14 марта – Вельский район.

Здесь пройдут мероприятия с участием национально-культурных объединений и творческих коллективов Архангельской области, творческие выступления представителей русской, украинской, азербайджанской, еврейской, армянской культур и ансамбля «Журавушки» Государственного академического Северного русского народного хора.

Этот проект проходит в 2009 года и призван сплотить людей разных национальностей, проживающих на территории Поморья. За время проведения акции её активисты побывали уже практически во всех районах Архангельской области.

В рамках акции проводятся выездные совещания с участием представителей исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных структур, национально-культурных объединений, на которых обсуждают вопросы развития межнациональных отношений в муниципальных образованиях области.



— Люди знакомятся с культурой, национальными особенностями других национальностей, больше узнают о талантливых земляках, делятся опытом реализации проектов, направленных на укрепление межнационального согласия, – рассказал директор регионального департамента по внутренней политике Юрий Попелышев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области